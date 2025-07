Nour Kamar se retire du concert d’ouverture du Festival de Carthage

La chanteuse Nour Kamar, initialement annoncée parmi les artistes vedettes du concert d’ouverture du Festival international de Carthage, a décidé de se retirer de l’événement.

Dans un communiqué publié mercredi 9 juillet 2025, Nour Kamar exprime sa surprise et sa déception après la publication de l’affiche officielle du spectacle, où son nom ainsi que toute mention de sa participation ont été omis, malgré son rôle important dans ce show aux côtés du grand maestro Mohamed Garfi.

Elle dénonce ce qu’elle qualifie de manque de professionnalisme et de respect élémentaire envers les artistes impliqués et envers le public, qui mérite transparence et clarté.





Malgré ce retrait, Nour Kamar assure conserver tout son respect pour ses confrères artistes et son attachement au public tunisien, qu’elle considère comme sa boussole artistique. Elle promet également des rendez-vous prochains à la hauteur des attentes, dignes de la scène artistique tunisienne.

M.B.Z