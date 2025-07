Festival International de Carthage : sans surprise, annulation du concert de Hélène Ségara

L'affiche annonçant le concert de la chanteuse française Hélène Ségara a été supprimée de la page officielle du Festival International de Carthage.

La soirée avait été annoncée pour le 31 juillet 2025. La nouvelle a suscité un vent de colère et d'indignation des Tunisiens en raison des déclarations de l'artiste et de son soutien inconditionnel à l'entité sioniste. Certains ont même accusé les organisateurs du festival de sionisme.

La polémique viendrait de la chanson "Yerushalayim shel Grace" interprétée par Hélène Ségara aux côtés du chanteur israélien Amir Haddad et figurant sur son album "Hélène Ségara chante avec les Chœurs de l’Armée Rouge" (2012). Il s'agit d'une adaptation en français de la célèbre chanson hébraïque "Yerushalayim Shel Zahav" (Jérusalem d’or), écrite en 1967 par Naomi Shemer, une figure de la chanson israélienne.

Face à cette polémique, il semblerait que les organisateurs aient décidé d'annuler la soirée. L'historique de modification de la page Facebook montre que l'affiche a été supprimée aujourd'hui 9 juillet 2025 à 14h17.

La direction du Festival a confirmé, dans un communiqué, qu’il avait été décidé de retirer de la programmation le spectacle d’Hélène Ségara.



Elle réaffirme, par ailleurs, l’engagement constant de la Tunisie en faveur du peuple palestinien pour la restitution de l’ensemble de ses droits et l’établissement de son État indépendant, avec pour capitale Al Qods.

« La direction a veillé à ce que cette édition comprenne des spectacles en soutien à la Palestine et à son peuple, en hommage à leur résistance, à leur résilience, et en défense de leur droit à la vie et à la liberté… La direction du Festival international de Carthage exprime sa reconnaissance envers son fidèle public pour son engagement en faveur de la cause palestinienne et son rejet de toute forme de normalisation, ce qui fait de la Tunisie et de son peuple une fierté parmi les nations », lit-on dans le communiqué.





