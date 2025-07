Non, on ne peut pas ignorer Donald Trump

Le président américain, Donald Trump, a décidé, de manière unilatérale et hautaine – à l’américaine – d’imposer des droits de douane à plusieurs pays dont la Tunisie. L’objectif affiché est de « faire du commerce de manière juste et équitable » puisque la balance des échanges avec la Tunisie penche vers la Méditerranée.

Le volume total des échanges entre les deux pays frôle péniblement le milliard de dollars, autrement dit pas grand-chose pour l’économie américaine. Mais il s’agit pour eux d’une affaire de principe. Il est évident que l’imposition de ces droits de douane aura des conséquences sur l’économie tunisienne et les acteurs actifs sur le marché américain. Ces conséquences sont anticipées et analysées par plusieurs experts, dont le professeur Ridha Chkondali qui, lui, n’hésite pas à en faire part aux médias qui le sollicitent.

Réactions contrastées en Tunisie

Mais comme on peut s’en douter, toutes les réactions et toutes les analyses n’étaient pas du même niveau. Ainsi, l’on a vu certains appeler à ignorer Donald Trump et la lettre qu’il a adressée à son homologue tunisien. D’autres, partisans du « faut que y a qu’à », ont recommandé de tourner le dos aux Américains et de se diriger plus promptement vers les Chinois, les Russes, les Indiens et d’autres encore.

Nous avons, en Tunisie, cette tendance à croire que l’on est désirés partout et que nous sommes un peuple spécial. Comme si les Chinois ou les Indiens attendaient impatiemment le moment où la Tunisie voudra bien avoir l’obligeance de demander leur aide ou leur coopération. Il y a quelques mois, certains professaient que la Tunisie n’avait qu’à toquer à la porte des BRICS pour obtenir tout le financement qu’elle pouvait souhaiter. D’autres se sont même aventurés à donner des montants, faramineux évidemment, assurant que les pays du BRICS étaient prêts à mettre la main à la poche. Le tout est servi avec un enrobage de fausse science et de lectures géostratégiques boiteuses mais toujours favorables au régime en place.

Le fait de vouloir varier ses partenariats est une politique qui a du sens, mais elle ne peut certainement pas être conduite à la va-comme-je-te-pousse. Contrairement à ce que beaucoup semblent penser, le populisme n’a pas sa place dans la politique extérieure, à moins d’être à la tête de la première économie du monde.

Poids des échanges commerciaux

D’abord, il est important de garder à l’esprit qu’en termes commerciaux, les échanges de la Tunisie avec les USA sont minimes en comparaison avec nos échanges avec la France, par exemple. Donc, quelle que soit l’issue de la dernière trouvaille du versatile président américain, la Tunisie n’entrera pas dans une crise commerciale inédite. Donc, relativisons.

Ensuite, il ne faut pas oublier que pour la Tunisie, la coopération avec les Américains est bien plus importante que le commerce avec les USA. Il s’agit d’une coopération globale axée particulièrement sur la coopération militaire, l’échange d’informations et de possibilités de surveillance, la fourniture de matériel militaire pour l’armée tunisienne y compris des formations importantes, la participation à des exercices militaires et des manœuvres. Il y a également des aides américaines qui sont fournies sur d’autres plans, dont l’alimentaire. Pour l’État tunisien, ces facettes de la coopération avec les USA sont extrêmement importantes, bien plus que l’huile d’olive vendue sur le marché américain. Donc, si l’on veut rester réalistes, il est totalement exclu de se brouiller avec les Américains.

Les enjeux diplomatiques et stratégiques

Par conséquent, il s’agira pour nous de batailler pour la réduction des droits de douane tout en gardant en tête le fait que nos intérêts nationaux avec les USA dépassent largement le simple cadre commercial et dépassent également le président américain en exercice, quel que soit son nom.

Même si le gouvernement tunisien garde le silence sur les négociations qui avaient été entamées lors de la première annonce d’imposition de droits de douane et que ce silence perdure depuis la réception de la lettre de Donald Trump, nous savons qu’il y a un travail qui est en train d’être fait.

Nous ne savons pas, par contre, si la Tunisie envisage d’appliquer la réciprocité demandée par les Américains pour l’accès de leurs produits à notre marché. Nous ne savons pas non plus si les négociateurs tunisiens envisagent de demander à ce que seulement l’huile d’olive, par exemple, soit exemptée de l’augmentation des tarifs douaniers.

Un travail est en train d’être fait, mais nous n’en connaissons ni les contours, ni la stratégie, ni les objectifs. Une habitude désormais en Tunisie.