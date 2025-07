Hatem Ben Youssef : le prix d'un gramme d'or peut dépasser les 400 dinars dans certaines situations

Le président de la Chambre nationale des bijoutiers, Hatem Ben Youssef, a indiqué que le prix de l’or était resté fixe durant les derniers mois, avec une hausse de l’ordre de quarante à cinquante dinars par rapport à l’année dernière.

S’exprimant le 9 juillet 2025 durant « Ahla Sbeh » de Jihen Miled sur Mosaïque FM, Hatem Ben Youssef a affirmé que l’or était vendu à 230 dinars pour le gramme de 18 carats. Le prix de vente augmente pour les pièces finies. Il peut dépasser les 400 dinars par gramme.

« Parfois, le client demande un modèle sur mesure… Dans cette situation, je vais solliciter l’intervention d’un modéliste afin de créer un moule et de façonner la pièce en question… Ce moule coûte au moins 250 dinars… Je vais l’utiliser pour créer une dizaine de bijoux », a-t-il ajouté.

Le président de la Chambre nationale des bijoutiers a expliqué qu’en Tunisie, le bureau chargé de contrôler et de suivre la vente et l’achat de bijoux en or, relevant du ministère des Finances, était inactif. Selon lui, cette institution permettait de générer des revenus fiscaux en lien avec les opérations d’achat et d’enregistrement des bijoux en or, et de lutter contre la corruption et le marché parallèle.

Hatem Ben Youssef a révélé que le prix minimum d’une parure était de 3500 dinars. Il s’agit, selon lui, d’un ensemble regroupant une paire de boucles d’oreilles et un collier. Il a expliqué que le prix de l’or n’a jamais enregistré de baisse. Il ne fait que progresser. Il a aussi évoqué l’impact de la dégradation de la valeur du dinar.

S.G