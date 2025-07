Conditions de détention d'Abir Moussi : Imed Kouraichi alerte sur la levée de sa protection sécuritaire

Dans une déclaration publiée, mardi 8 juillet 2025, sur les réseaux sociaux, après sa visite à la prison de Bulla Regia, l’avocat Imed Kouraichi, membre du comité de défense de la présidente du Parti destourien libre (PDL), Abir Moussi, a exprimé de vives inquiétudes quant aux conditions de détention de l’opposante politique.

Selon ses propos, la levée récente des mesures de sécurité spéciales entourant Abir Moussi représente un indicateur inquiétant. Il s’interroge sur les motivations derrière cette décision et met en garde contre les risques potentiels que pourrait encourir l’ancienne députée dans ce contexte tendu.

« Qui a ordonné cette levée des mesures ? Et qui tirerait avantage s’il devait arriver quelque chose à notre consœur ? », s’est-il interrogé, tout en soulignant que de tels scénarios ne peuvent être écartés à la lumière des données actuelles. L’avocat conclut sa déclaration en appelant les autorités à prendre leurs responsabilités.

Pour rappel, Abir Moussi est détenue depuis le 3 octobre 2023. Elle a été transférée le 20 juin 2025 de la prison de Belli à Nabeul vers celle de Bulla Regia à Jendouba, une décision qui a suscité un tollé au sein du PDL. Son parti dénonce un « acharnement politique » et considère ce transfert comme une tentative de pression supplémentaire. Dans plusieurs déclarations publiques, ses membres ont exhorté les autorités judiciaires et pénitentiaires à respecter la loi et à garantir l’intégrité physique et morale de leur dirigeante.

M.B.Z