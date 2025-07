Mongi Rahoui : il faut épurer l'administration

Imprimer

Le secrétaire général d'Al Watad, Mongi Rahoui a appelé à une évaluation de certains points, à savoir la loi électorale et le rôle des conseils locaux et régionaux. Il a, aussi, appelé à l'épuration de l'adminsitration considérant que celle-ci était sous l'influence des personnes nommées par Ennahdha.

Invité le 8 juillet 2025 à "Politka" de Zouhaier El Jiss sur Jawhara FM, Mongi Rahoui a considéré que la mise en place du système politique a été achevée à travers la mise en place des chambres parlementaires, des conseils locaux et régionaux et de la majorité des institutions constitutionnelles. Selon lui, le pouvoir central ne veut pas déléguer des prérogatives à ces institutions. Il a, également, appelé à la dissolution du système d’avant le 25-Juillet.

Selon le secrétaire général d'Al Watad, la requête déposée par certains individus à l'étranger dans le but de faire pression sur des institutions étrangères et de les forcer à prononcer des sanctions contre la Tunisie était un acte de trahison. Il a mis en garde contre la société civile à la botte de l'étranger.

« En ce qui nous concerne, nous n’aurons aucun échange avec l’étranger… Des partis politiques peuvent entretenir des relations… Mais, il n’y a pas de relations avec un État comme l’a fait Rached Ghannouchi, président d’Ennahdha… Avant, Ben Ali s'interrogeait sur l’identité d’Al Watad qui n’avait aucun lien avec l’étranger », a-t-il ajouté.

Mongi Rahoui a assuré que les islamistes étaient prêts à vendre leur âme au diable et à détruire le pays. Selon lui, ils ont infiltré plusieurs ministères et ont semé le chaos. Il a affirmé que les dirigeants d’Ennahdha étaient coupables de plusieurs crimes de corruption. Ils sont, selon lui, responsables de la dégradation de la situation économique du pays et du système de rente.

Le secrétaire général d’Al Watad a considéré que la situation de blocage actuelle était le fruit de la présence des affiliées d’Ennahdha et de Qalb Tounes dans les postes de prise de décision. Il a expliqué que ceci était le résultat des nominations fondées sur le népotisme. Il a appelé à l'épuration de l'administration.

S.G