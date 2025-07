Kaïs Saïed critique le système économique mondial et appelle à de nouvelles approches pour le développement

Le président de la République, Kaïs Saïed, a pris connaissance, lors de sa rencontre hier, 7 juillet 2025, au palais de Carthage, avec Mechket Slama Khaldi, ministre des Finances, des résultats des rencontres qu’elle a tenues à l’occasion de sa participation à la 4e Conférence internationale sur le financement du développement, récemment organisée à Séville, en Espagne.

Le chef de l’État a souligné, d’après un communiqué publié à 3h19 du matin, que le monde entier a aujourd’hui besoin de nouvelles approches radicalement différentes, rompant totalement avec les méthodes traditionnelles qui ont conduit à un tel déséquilibre dans la croissance. Il a indiqué que les pays dits « en développement », « émergents » ou encore « fragiles » n’ont pas réussi à atteindre le véritable développement auquel aspirent leurs peuples, et ce, à cause d’un système économique mondial injuste et de nombreuses crises dont ils n’ont jamais été à l’origine, mais dont ils ont été les victimes.

S.F