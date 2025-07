Sonia Dahmani, Donald Trump, Fatma Mseddi…Les 5 infos de la journée

Imprimer

Voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué la journée du 7 juillet 2025 :





Trois audiences en un jour : un 11 juillet sous pression pour Sonia Dahmani

Le 11 juillet 2025 s’annonce comme une journée hors norme pour l’avocate et chroniqueuse Sonia Dahmani, poursuivie dans plusieurs affaires judiciaires. Dans un post publié sur les réseaux sociaux, son avocat Me Sami Ben Ghazi a révélé qu’elle devra faire face à trois audiences distinctes en l’espace de quelques heures, dont deux programmées exactement au même moment devant deux juridictions différentes. « Trois audiences en une seule journée, c’est déjà un fait rare. Mais lorsqu’une même affaire est examinée simultanément par deux tribunaux, cela devient juridiquement incompréhensible », s’interroge Me Ben Ghazi.





La Tunisie visée par une surtaxe américaine de 25% à partir du 1er août

La Tunisie fait partie des pays ciblés par les nouvelles mesures protectionnistes annoncées lundi 7 juillet 2025 par le président américain Donald Trump. Ce dernier a promis l’imposition d’une surtaxe douanière de 25% sur les produits tunisiens exportés vers les États-Unis, à compter du 1er août, dans le cadre d’une vaste offensive tarifaire touchant plusieurs pays. La mesure concerne également d'autres partenaires économiques comme le Japon, la Corée du Sud, la Malaisie et le Kazakhstan, tous frappés du même taux de 25%. D’autres pays sont plus lourdement taxés : 30% pour la Bosnie-Herzégovine et l’Afrique du Sud, 32% pour l’Indonésie, 36% pour la Serbie, le Bangladesh, le Cambodge et la Thaïlande, et jusqu’à 40% pour le Laos et la Birmanie.





Fatma Mseddi présente sa démission de la commission des droits et des libertés

La députée Fatma Mseddi a annoncé, ce lundi 7 juillet 2025, sa démission de la commission parlementaire des droits et des libertés. Dans un message publié sur sa page Facebook, l’élue de Sfax a indiqué avoir présenté sa démission au président de l'ARP à cause de l’absence de réactivité face à des enjeux jugés prioritaires, notamment l’examen de sa proposition de loi sur l’organisation des associations, déposée en octobre 2023. Elle évoque une décision prise « en toute responsabilité » et « dans la continuité de [ses] positions ».





Rached Ghannouchi : poursuites contre une chaîne privée pour incitation et fake news

Le comité de défense du président du mouvement Ennahdha, Rached Ghannouchi, a annoncé qu’il poursuivra en justice une chaîne télévisée privée pour avoir relayé des intox et de fausses accusations. Dans une publication Facebook du 7 juillet 2025, et sans nommer la chaîne télévisée en question, le comité de défense a expliqué que cette dernière avait intentionnellement publié plusieurs fausses informations visant Rached Ghannouchi.





Le ministre de la Santé annonce une hausse de 30% des admissions en facultés de médecine

Dans un contexte de pression croissante sur le système de santé public, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Mondher Belaid, a annoncé une mesure phare : l’augmentation de 30% du nombre d’étudiants admis dans les facultés de médecine en Tunisie. Cette décision, prise en coordination avec le ministère de la Santé, vise à répondre aux besoins urgents en ressources humaines médicales, notamment dans les régions sous-dotées et les spécialités en tension.