La Siame placée sous contrôle judiciaire

La Société Industrielle d’Appareillage et de Matériels Électriques (Siame), a annoncé, lundi 7 juillet 2025, son placement sous contrôle judiciaire, sur décision du juge d’instruction en date du 16 juin 2025. Cette mesure, qui concerne plusieurs sociétés, a été ordonnée dans le cadre d’une procédure judiciaire encore en cours.

Conformément à l’ordonnance du Tribunal de première instance de Tunis, trois mandataires de justice ont été désignés pour superviser la société durant cette période : Nour El Houda Abbassi, Mondher Hamdi et Bilel Errahmouni. Ces derniers sont désormais chargés de toutes les prérogatives liées à la gestion de la Siame, notamment la supervision des conseils d’administration et des assemblées générales, la validation des opérations financières, ainsi que la rédaction de rapports réguliers à destination du juge contrôleur.

Les décisions des organes de gouvernance de l’entreprise ne seront considérées comme valides qu’après leur approbation par le tribunal. Tous les actes nécessitant une signature devront par ailleurs être visés conjointement par les trois mandataires, sous peine de nullité.

Dans un souci de transparence et de continuité, la Siame a sollicité la levée du gel de ses comptes bancaires, afin d’assurer la poursuite de son activité. Le juge d’instruction a accédé à cette demande le 27 juin 2025, permettant à l’entreprise de continuer à fonctionner dans des conditions normales et d’honorer ses engagements envers ses clients, fournisseurs et partenaires.

M.B.Z (d’après communiqué)