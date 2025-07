Fatma Mseddi présente sa démission de la commission des droits et des libertés

La députée Fatma Mseddi a annoncé, ce lundi 7 juillet 2025, sa démission de la commission parlementaire des droits et des libertés.

Dans un message publié sur sa page Facebook, l’élue de Sfax a indiqué avoir présenté sa démission au président de l'ARP à cause de l’absence de réactivité face à des enjeux jugés prioritaires, notamment l’examen de sa proposition de loi sur l’organisation des associations, déposée en octobre 2023. Elle évoque une décision prise « en toute responsabilité » et « dans la continuité de [ses] positions ».

« En raison du blocage de l’examen de ce texte au sein de la commission des droits et des libertés, et de l’absence d’interaction sérieuse avec les principes de réforme du système associatif — devenue une nécessité nationale pour la protection de la sécurité nationale — je vous informe de mon retrait », écrit-elle.

Fatma Mseddi déplore également une paralysie persistante des travaux de la commission, qui, selon elle, compromet son rôle législatif et de contrôle. Elle affirme vouloir préserver la clarté de ses positions et se dit en quête d’un cadre parlementaire plus efficace et utile pour servir les grands dossiers nationaux.

R.B.H