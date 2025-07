Inflation, Ordre des avocats, Code des collectivités locales…Les 5 infos du week-end

Imprimer

Voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué le week-end du 5 au 6 juillet 2025 :





Tunisie : selon l’INS, l'inflation reste stable en juin 2025 à 5,4%

Au mois de juin 2025, le taux d’inflation demeure stable à 5,4%. Selon les données de l’Institut national de la Statistique (INS) publiée samedi 5 juillet 2025, cette stabilité s’explique, d’une part, par l’accélération du rythme de hausse des prix du groupe « Restaurants, cafés et hôtels » (11% en juin 2025 contre 10,8% en mai) et d’autre part, par le ralentissement du rythme de l’augmentation des prix du groupe des produits alimentaires (6,4% en juin 2025 contre 6,7% en mai). En glissement annuel, les prix des produits alimentaires ont augmenté de 6,4%. Cette hausse est principalement due à l'augmentation des prix des légumes frais de 25,2%, des fruits frais de 20,4%, de la viande d'agneau de 19% et des poissons frais de 10,5%.





Hatem Mziou : on cherche à instrumentaliser l'Ordre des avocats à des fins politiques

Le président de l’Ordre national des avocats de Tunisie (Onat), Hatem Mziou, a affirmé que l'organisation n’avait de leçons à recevoir de personne. Il a exprimé son étonnement face aux critiques et aux réactions suscitées par un récent communiqué publié par l’Ordre. S’exprimant samedi 5 juillet 2025 dans l’émission Houna Tounes d’Ibtissem Chouikha sur Diwan FM, Hatem Mziou a souligné que l’Onat avait constaté plusieurs atteintes aux droits de la défense et aux avocats. Il a cité, à titre d’exemple, l’affaire de l’avocat Ahmed Souab, estimant que son arrestation était liée à l’exercice de sa profession.





Révision du Code des collectivités locales en préparation, selon le ministère de l’Intérieur

Des cadres du ministère de l’Intérieur ont indiqué à des membres de l’Assemblée des représentants du peuple qu’un projet de révision du Code des collectivités locales était en cours d’élaboration. S’exprimant le 5 juillet 2025, lors d’une réunion de la commission parlementaire de la défense, de la sécurité et des forces armées, plusieurs députés ont estimé que le Code actuellement en vigueur n’était plus en adéquation avec le régime politique instauré par la Constitution de 2022. De leur côté, les représentants du ministère de l’Intérieur ont affirmé que plusieurs projets de loi étaient en préparation, notamment celui relatif au Code des collectivités locales et un autre portant création d’une institution centrale chargée de l’urbanisme.





Non-lieu en faveur de l’ex-ministre Samir Saïed

Le Tribunal de première instance de Tunis a prononcé un non-lieu en faveur de l’ancien ministre de l’Économie et ex-directeur général de la STB Bank, Samir Saïed. D’après différents médias citant des sources judiciaires, la décision a été rendue vendredi 4 juillet 2025 par la sixième chambre correctionnelle bis spécialisée dans les affaires de corruption financière. Le tribunal a estimé que les éléments constitutifs de l’infraction n’étaient pas réunis, concluant ainsi à l’absence de charges retenues contre Samir Saïed dans cette affaire portant sur des soupçons de malversations financières et administratives.





Déclaration de devises à distance : une nouvelle application douanière pour les Tunisiens de l’étranger

La Douane tunisienne vient de lancer une nouvelle application mobile permettant la déclaration des devises à distance. Une solution attendue, qui entre en phase d’exploitation officielle dans les tout prochains jours, selon le colonel Chokri Jebri, porte-parole de la Direction générale de la Douane, qui s’exprimait ce dimanche 6 juillet 2025 sur les ondes de Diwan FM. « Cette nouvelle application permet aux Tunisiens de l’étranger de déclarer en ligne les devises qu’ils transportent avec eux, avant même leur arrivée sur le territoire tunisien », a-t-il expliqué.