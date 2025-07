Nafaâ Laribi dénonce des « contre-vérités » sur l’état de santé d’Abir Moussi

Imprimer

L’avocat Nafaâ Laribi a publié, ce dimanche 6 juillet 2025, une publication sur sa page Facebook pour dénoncer la diffusion d’informations erronées et d’intox concernant la situation de la présidente du Parti destourien libre (PDL), Abir Moussi, actuellement détenue à la prison de Bulla Regia.

Dans cette mise au point adressée à l’opinion publique, Me Laribi affirme avoir accordé, le 4 juillet, un entretien à la chaîne Al Janoubia à la sortie du tribunal de première instance de Tunis, durant lequel il a décrit « la situation juridique et les conditions de détention inhumaines » que subit sa cliente. Il y déplore que ses propos aient été déformés et instrumentalisés.

Nafaâ Laribi reproche notamment à la page Bila Kinaa (Sans masque), administrée par le journaliste Mohamed Bouzidi, d’avoir publié un titre « mensonger et trompeur », lui attribuant à tort la déclaration selon laquelle Abir Moussi « demanderait à être transférée vers une prison plus propre et moins surpeuplée ».

« Je n'ai jamais prononcé ces propos. Je le démens catégoriquement. Je n’ai jamais évoqué une telle demande », a-t-il affirmé, précisant que son intervention se limitait à dénoncer les conditions dégradantes dans lesquelles est enfermée sa cliente.





Par ailleurs, l’avocat a fermement condamné la propagation de fausses informations relayées par des pages qualifiées de « douteuses », telles que Toutou News, qui ont prétendu à tort qu’Abir Moussi serait dans le coma ou qu’elle aurait perdu connaissance de ses avocats lors de leur dernière visite. « Ce sont des allégations totalement infondées, destinées à semer la confusion et à effrayer l’opinion publique », a-t-il dénoncé.

Contredisant ces rumeurs, Me Laribi assure qu’Abir Moussi est en pleine possession de ses facultés mentales, et continue à faire preuve d’une grande résistance malgré les conditions de détention humiliantes. Il appelle à nouveau les autorités nationales et les instances internationales à se pencher sur son cas.

Enfin, l’avocat met en garde contre la diffusion de rumeurs malveillantes visant à nuire à l’image d'Abir Moussi, et se réserve le droit d’engager des poursuites judiciaires à l’encontre de toute personne relayant sciemment des informations mensongères à son sujet.

S.H