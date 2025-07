Près de 7,3 milliards de dinars de recettes issues des TRE et du tourisme

Les revenus cumulés des transferts de la diaspora ont enregistré une hausse de 8,39 %, atteignant 4,01 milliards de dinars au 30 juin 2025, contre près de 3,7 milliards de dinars à la même date l’année dernière, selon les indicateurs monétaires et financiers de la Banque centrale de Tunisie (BCT) publiés jeudi 3 juillet 2025.

Les recettes touristiques, quant à elles, ont augmenté de 8,45 %, passant de 3,03 milliards de dinars à 3,28 milliards de dinars sur la même période en 2025, par rapport à l’année précédente.

Ainsi, les recettes combinées des secteurs touristiques et des Tunisiens résidents à l’étranger (TRE) ont atteint environ 7,29 milliards de dinars au 30 juin 2025, contre 6,72 milliards de dinars à la même date en 2024.

Notons qu’à fin décembre 2024, les recettes combinées du tourisme et des TRE avaient atteint environ 15,62 milliards de dinars, soit une hausse de plus d’un milliard de dinars par rapport à un an auparavant.

I.N.