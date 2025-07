Kaïs Saïed, jeunes médecins, décret 54…Les 5 infos de la journée

Il est déjà 23h, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué la journée du 2 juillet 2025.





Kaïs Saïed appelle à une réforme urgente du système de santé en Tunisie

Le président de la République, Kaïs Saïed, a affirmé, lors de sa rencontre hier, 1er juillet 2025, au palais de Carthage, avec le ministre de la Santé, Mustapha Ferjani, que le travail se poursuit sur tous les fronts, y compris celui du secteur de la santé. Il a insisté sur le droit du citoyen à la santé et sur la nécessité de prendre des mesures urgentes en attendant la reconstruction complète de ce service public dans toutes les régions du pays. Ce droit, qui est non seulement constitutionnel mais aussi humain, doit se concrétiser le plus tôt possible sur le terrain.





Révision du décret 54 : la plénière aura lieu après les vacances parlementaires

Le député de la circonscription Hammamet, Yassine Mami a affirmé que le bureau de l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP) était à l’origine du retard dans le traitement de la proposition de révision du décret 54. S’exprimant le 2 juillet 2025 durant "Sbeh El Ward" de Hatem Ben Amara sur Jawhara FM, Yassine Mami a pointé du doigt une volonté de retarder le traitement de ce texte. Il a expliqué que la proposition avait été déposée par des élus conformément à la procédure.





Grève suspendue, réquisitions levées : vers un apaisement entre jeunes médecins et ministère ?

La mobilisation des jeunes médecins semble amorcer un tournant. À la suite d’une séance de médiation tenue dans la soirée du mercredi 2 juillet 2025 au siège du Conseil national de l’Ordre des médecins, un accord de principe a été trouvé entre l’Organisation tunisienne des jeunes médecins (OTJM) et les autorités de tutelle. Ce rapprochement ouvre la voie à une sortie de crise progressive. La réunion de médiation, organisée sous l’égide de l’Ordre des médecins, a permis de convenir de la tenue d’un premier round de discussions dès jeudi 3 juillet entre les représentants de l’OTJM et le ministère de la Santé.





L’UGTT dénonce le blocage des négociations sociales et appelle à la mobilisation

Réunie le 1er juillet 2025 sous la présidence de son secrétaire général Noureddine Taboubi, la commission administrative nationale de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) a publié, ce mercredi 2 juillet 2025 un communiqué dans lequel elle a dressé un état des lieux préoccupant de la situation sociale en Tunisie. Elle a exprimé son appui à plusieurs mouvements sectoriels, notamment celui des jeunes médecins, qu’elle a salué pour leur engagement en faveur de leurs droits professionnels et de la sauvegarde du service public.





Ahmed Souab : clôture de l’instruction, l’affaire devant la chambre d’accusation

Le premier juge d’instruction du pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme a notifié, mercredi 2 juillet 2025, à l’avocat et ancien magistrat Ahmed Souab la décision de clôture de l’instruction à son encontre. L’affaire a été transmise à la chambre d’accusation spécialisée en matière de terrorisme auprès de la Cour d’appel de Tunis. Cette étape judiciaire marque un tournant dans une affaire qui a suscité de vives critiques dans les milieux juridiques et politiques, tant en raison de la nature des accusations que du profil de la personne visée.