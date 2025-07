Redeyef : après la colère populaire, des promesses en cascade

Imprimer

À la suite des protestations ayant éclaté à Redeyef depuis le 27 juin 2025 contre les coupures répétées d’eau potable en pleine vague de chaleur, les autorités ont finalement répondu par une série de promesses et d’engagements. Lors d’une réunion marathon avec des représentants du mouvement citoyen Yezzina, de la Sonede, de la Compagnie des Phosphates de Gafsa et d’autres instances régionales, plusieurs décisions ont été annoncées, touchant notamment aux infrastructures hydrauliques, à l’emploi, à la santé et aux services municipaux.

Mais si le collectif Yezzina reconnaît que cette rencontre constitue « une étape importante sur le chemin de la reconnaissance des droits de Redeyef », il reste prudent : « Nous prenons note de ces promesses, mais nous ne placerons aucun espoir tant qu’elles ne seront pas traduites en projets concrets et palpables sur le terrain ». Le mouvement insiste : « La protestation pacifique se poursuivra, et la pression populaire restera intacte, jusqu’à la concrétisation de nos revendications légitimes, que le gouverneur lui-même a reconnues ».

Le mouvement qu’à l’issue de la réunion de plus de sept heures, la Sonede avait reconnu l’existence d’un problème lié aux raccordements anarchiques.

Dans un communiqué publié mercredi 2 juillet 2025, Yezzina a affirmé que la réunion avait abouti à la décision de créer prochainement une station de dessalement d’eau. De son côté, la Compagnie des Phosphates de Gafsa s’est engagée à soutenir les efforts de la Sonede en pompant de l’eau depuis ses puits pendant douze heures par jour. La réunion a également porté sur la création de deux nouveaux puits.

La réunion a également débouché sur la décision de créer une station d’épuration, de connecter 85 % de la ville de Redeyef au réseau d’assainissement et de soutenir la municipalité en lui fournissant des équipements de pulvérisation d’insecticides et de collecte des déchets.

Sur le volet de l’emploi, le gouverneur de Gafsa a annoncé l’organisation d’un concours de recrutement au sein de la Compagnie des Phosphates de Gafsa, ainsi que la tenue de concours annuels en 2026 et 2030. Il a aussi évoqué le soutien aux petits projets et à l’initiative privée, la facilitation de l’accès au financement et l’organisation d’une journée de sensibilisation sur les programmes de soutien et de financement destinés aux jeunes entrepreneurs.

Au cours de la même réunion, les participants ont décidé de fournir deux bus d’ici fin 2025, dont un pour le transport scolaire, et d’étudier la possibilité de créer de nouvelles lignes selon la disponibilité des véhicules.

Pour rappel, des protestations ont éclaté depuis le 27 juin 2025 à Redeyef, dans le gouvernorat de Gafsa. Les habitants y expriment leur colère face aux coupures d’eau potable qui durent depuis plusieurs jours, en pleine vague de chaleur. Ils dénonçaient aussi le délabrement des services publics dans la région. Une situation qu’ils jugent intolérable.

Il convient de noter que la Tunisie, confrontée à des coupures et perturbations quotidiennes dans la distribution de l’eau, notamment durant l’été, subit les effets conjugués de la sécheresse et de la vétusté de ses infrastructures. De son côté, le président de la République, Kaïs Saïed, a plusieurs fois évoqué un prétendu complot visant à assoiffer la population.

S.G