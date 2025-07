Un nouveau témoignage accablant sur les conditions de détention de Sonia Dahmani

Un nouveau récit bouleversant vient jeter une lumière crue sur les conditions de détention de Sonia Dahmani.

Dans un témoignage publié mercredi 2 juillet, Ramla Dahmani, la sœur de l’avocate et chroniqueuse incarcérée, décrit une scène de violence administrative et psychologique à laquelle cette dernière a été soumise, moins de 24 heures après sa condamnation à deux ans de prison.

Selon ce témoignage, Sonia Dahmani a été convoquée mardi par une responsable des notifications, une fonctionnaire du nom de Jihene. Loin de faire preuve d’humanité ou de considération, cette dernière a adopté un comportement sec et autoritaire, interdisant à Sonia Dahmani de lire les documents qu’on lui demandait de « signer » – ou plus exactement, de marquer de son empreinte.

« Comme on le ferait avec une délinquante illettrée », commente Ramla Dahmani, dénonçant une humiliation délibérée et un système fondé sur la soumission plutôt que sur le droit.

Sonia Dahmani, elle, a refusé de coopérer sans pouvoir lire les documents la concernant. « Elle a rappelé qu’elle était avocate, qu’elle ne signerait rien à l’aveugle », rapporte sa sœur. Une colonelle, jusque-là respectée par la détenue, est alors intervenue pour tenter de calmer les tensions, lui demandant de « ne pas faire de vagues ». Ce à quoi Sonia Dahmani aurait répondu : « C’est justement parce que je n’ai jamais voulu me taire que je suis ici ».

C’est alors que la fonctionnaire aurait prononcé une phrase glaçante : « Tu vas apprendre à te taire. Tu as deux ans pour apprendre. Nous allons t’apprendre. Tu te tairas ».



Des mots que Ramla Dahmani qualifie de menace explicite, marquant un passage de la simple brutalité institutionnelle à de véritables représailles.

Face à cette situation, Sonia Dahmani a demandé à ce que sa famille porte plainte contre la responsable. Ramla confirme que cette plainte sera déposée, même si « le pouvoir fait barrage, même si la plainte s’éteint dans les tiroirs ». Elle annonce aussi qu’une saisine des instances internationales est prévue.

« Parce que la Tunisie de 2025 ne protège plus les droits, elle les piétine », conclut Ramla Dahmani, avant d’ajouter : « Il faudra que tout soit là. Rangé, écrit, enregistré. Les mots. Les dates. Les visages. Les humiliations. Les menaces. Et les noms de celles et ceux qui ont cru qu’ils pouvaient nous écraser et s’en tirer ».

S.H