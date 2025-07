Météo - Tunisie : orages prévus et vigilance recommandée sur plusieurs régions du pays

L’Institut national de la météorologie (INM) a annoncé, ce mercredi 2 juillet 2025, la persistance d’un temps instable dans plusieurs régions du pays, notamment l’ouest du Nord, du Centre et l’ouest du gouvernorat de Kairouan. Des cellules orageuses sont attendues dans l’après-midi et en soirée, accompagnées de pluies localement intenses et de chutes de grêle par endroits.

Le ciel devrait ensuite devenir partiellement nuageux sur l’ensemble du territoire au cours de la nuit.

Dans son dernier bulletin, l’INM précise que les vents souffleront du secteur Est, relativement forts près des côtes et au sud, mais faibles à modérés ailleurs. Toutefois, des rafales dépassant temporairement les 70 km/h sont à prévoir sous orages. La mer sera généralement peu agitée à localement agitée.

Les températures nocturnes varieront entre 26 et 30 degrés dans la plupart des régions, pouvant atteindre 32 degrés dans le sud-ouest.

Face à ces conditions météorologiques, l’Observatoire national de la sécurité routière, relevant du ministère de l’Intérieur, a lancé un appel à la vigilance. Il invite les usagers de la route à redoubler d’attention, à adapter leur conduite et à respecter les consignes de sécurité en prévision des changements climatiques attendus dans l’après-midi.

L’Observatoire précise que les gouvernorats les plus concernés par les averses orageuses sont : Le Kef, Siliana, Kasserine, Gafsa, ainsi que les régions ouest de Kairouan et Sidi Bouzid.

Parmi les recommandations adressées aux automobilistes : le port obligatoire de la ceinture de sécurité, la réduction de la vitesse pour éviter le dérapage ou la perte de contrôle du véhicule, ainsi que le respect de la distance de sécurité, à doubler en cas de pluie.

S.H