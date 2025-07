Trois nouvelles déclinaisons de la Porsche 911 de 480 ch avec transmission intégrale

Porsche enrichit son offre de 911 avec l’arrivée de trois modèles. La dernière édition de la Carrera 4S est lancée en version coupé et en version cabriolet. Avec la Targa 4S, la Carrera 4S complète l’offre des modèles 911 positionnés en deçà des versions GTS, nettement plus puissantes. Les nouveaux modèles doublent le nombre de variantes à transmission intégrale dans la gamme 911, portant le total à six. Avec son groupe motopropulseur largement optimisé, la sportive à transmission intégrale offre une conduite toujours plus riche en émotions, par rapport aux modèles précédents. Des options de personnalisation supplémentaires et une dotation de série enrichie constituent des atouts appréciables pour les nouveaux modèles.

Près de la moitié des clients qui choisissent un modèle S dans la gamme 911 optent pour la transmission intégrale. Et ils ont une bonne raison de le faire : la transmission intégrale assure une motricité optimale par mauvais temps. C’est le cas notamment dans les régions où le climat est très changeant et où les conditions de circulation sur les chaussées sont difficiles. Dans ces situations, la 911 à transmission intégrale inspire une confiance accrue au volant. Comme tous les modèles 911 à transmission intégrale, les modèles S sont également conçus pour offrir une dynamique de conduite principalement axée sur la propulsion. En cas de besoin, le système de transmission intégrale Porsche Traction Management (PTM) délivre davantage de couple sur le train avant, augmentant ainsi la motricité et la stabilité dynamique. Comme sur les modèles précédents, l'embrayage du différentiel avant, refroidi par eau, est à commande électromécanique. Seul le rapport de transmission a été légèrement modifié. La 911 Targa est exclusivement disponible en version à transmission intégrale.

Amélioration des performances de conduite

Les nouveaux modèles 911 à transmission intégrale sont équipés du groupe motopropulseur optimisé de la Carrera S. Son moteur à plat biturbo six cylindres de 3,0 litres développe 353 kW (480 ch), un gain de 22 kW (trente ch) par rapport aux modèles précédents. Ce surcroît de puissance s’explique notamment par l'optimisation du système de refroidissement de l’air de suralimentation, dont la conception est issue de la 911 Turbo. Une boîte Porsche à double embrayage (PDK) à huit rapports transmet la force motrice aux quatre roues. La 911 Carrera 4S Coupé passe de zéro à cent km/h en 3,3 secondes (avec le pack Sport Chrono) et atteint une vitesse de pointe de 308 km/h.

La 911 Targa fête ses soixante ans : une idée qui a fait son chemin

Depuis 60 ans, la 911 Targa allie le plaisir d'un cabriolet au confort d'un coupé, pour un agrément d’utilisation tout au long de l'année. La première déclinaison de ce modèle emblématique est née de la solution imaginée par Porsche pour couper court aux débats autour de la sécurité des cabriolets traditionnels sur le marché américain. La variante de carrosserie Targa a été présentée pour la première fois en septembre 1965 au salon de l’automobile (IAA) de Francfort-sur-le-Main. La voiture était alors surnommée le « cabriolet de sécurité ». Comme c’est souvent le cas pour les innovations Porsche, l’arceau de sécurité, élégant et large, était issu du sport automobile. Avec son segment de toit amovible et sa lunette arrière rabattable, la voiture est le mariage parfait entre plaisir de la conduite à ciel ouvert et sécurité à bord. Porsche a emprunté le nom Targa à la Targa Florio, la célèbre course d'endurance sicilienne.

Aujourd'hui, la Porsche 911 Targa est une icône. Son ingénierie et son design n’ont cessé d’évoluer au cours de ses six dernières décennies. Après l’arrivée de la 911 Targa de la génération 993, en 1993, la partie du toit amovible n’avait plus besoin d’être manipulée à la main pour être retirée. Depuis 2006, la 911 Targa est exclusivement disponible en transmission intégrale. Depuis 2014, le mécanisme d’ouverture du toit est entièrement automatique. En 19 secondes, exécutant une chorégraphie bien réglée, tout en élégance, la Coupé se transforme en un modèle à toit ouvert. La lunette arrière en verre se rabat vers l'arrière et le segment de toit amovible se replie élégamment. Le large arceau de sécurité et la lunette arrière enveloppante, en forme de dôme, rappellent clairement le premier modèle de la série. Le module de toit du Targa actuel est disponible en quatre couleurs : Noir, Bleu, Rouge et Marron.

Dotation enrichie

La dotation de série a été nettement enrichie par rapport aux modèles précédents. Ainsi, les équipements de série comprennent les jantes Carrera S de 20/21 pouces au design modernisé, avec monte de pneumatiques mixtes, le système de contrôle vectoriel du couple Porsche Torque Vectoring Plus (PTV+) et un système d'échappement Sport avec la signature sonore de la 911. Le système de freinage de série est celui des modèles GTS, avec des étriers de frein rouges, des disques de 408 mm à l'avant et de 380 mm à l'arrière. La 911 Targa 4S est équipée de série de roues arrière directrices. Alors que le Cabriolet et la Targa sont généralement dotés de sièges à l’arrière, le coupé est livré de série en version biplace. Toutefois, des sièges arrière peuvent y être montés, sans supplément de prix. L’habitacle de la sportive à transmission intégrale est habillé d'un pack cuir. En outre, les phares matriciels à LED et le chargeur sans fil pour smartphones sont également fournis de série. Parmi les équipements de série figurent également les rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement, avec éclairage du contour, le pack Light Design, les rétroviseurs intérieurs et extérieurs anti-éblouissement avec fonction jour/nuit automatique et détecteur de pluie intégré. De nombreuses autres options de personnalisation sont disponibles sur demande, notamment une grande variété de combinaisons de teintes et de matériaux, ainsi que des systèmes de sonorisation, d'assistance et de toit.

