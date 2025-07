Tunisie : vers l’introduction de l’éducation aux médias dans les écoles, selon Bilel Mechri

Le député Bilel Mechri est revenu, mercredi 2 juillet 2025, sur une proposition de loi portée par un groupe de parlementaires, visant à introduire une nouvelle matière dans les établissements scolaires tunisiens : l’éducation aux médias et à la communication.

Cette matière, précise l’élu sur Mosaïque FM, serait enseignée progressivement selon les niveaux d’enseignement, à commencer par le cycle primaire. Elle aurait pour objectif de développer chez les élèves une compréhension critique des contenus médiatiques, tout en leur offrant des outils pour mieux interagir avec les réseaux sociaux, devenus omniprésents dans leur quotidien.

Le député a précisé que les cours seraient assurés par des diplômés de l’Institut de presse et des sciences de l’information (IPSI), afin de garantir une approche professionnelle et adaptée aux enjeux actuels.

Face à l’influence croissante des réseaux sociaux sur les jeunes, Bilel Mechri estime qu’il est essentiel d’aborder ce sujet à l’école, et de le faire dans un langage qui parle aux élèves. « Il ne s’agit pas uniquement d’apprendre à vérifier une information ou distinguer une fake news », explique-t-il, mais aussi de traiter des usages réels des jeunes.

Toutefois, le député précise que la proposition de loi ne fixe pas le contenu pédagogique dans le détail. Celui-ci serait défini par une commission regroupant des représentants du ministère de l’Éducation, de la Haute autorité de la communication audiovisuelle, d’experts en sciences sociales et de professionnels du secteur. Cette commission aurait également pour mission de réévaluer le programme chaque année afin d’en assurer la pertinence et l’efficacité.

« On ne peut plus ignorer le rôle des réseaux sociaux dans la vie des jeunes. Cette matière doit les aider à en faire un usage plus réfléchi, responsable… et adapté à leur réalité », a conclu Bilel Mechri.

M.B.Z