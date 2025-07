L’UGTT secoue le secteur des transports : la Transtu et la SNTRI en grève

L'Union générale tunisienne du travail (UGTT) a décrété, lundi 30 juin 2025, deux jours de grève, les 7 et 8 août 2025, pour les agents de la Société des transports de Tunis (STT), communément appelée Transtu, dans tous les locaux de la société, ainsi que pour les agents de la Société nationale de transport rural et interurbain (SNTRI).

Les syndicats de la STT ont plusieurs revendications. Ils réclament le respect des réglementations et des procédures administratives et légales, l’application des procès-verbaux des réunions des 16 et 19 mai 2025, la garantie de la santé et de la sécurité professionnelles, la reprise des crédits sociaux, des explications sur la dernière note en date du 20 juin 2025, ainsi que la mise à niveau et la formation des agents.

Les syndicats de la SNTRI formulent également plusieurs revendications. Ils demandent notamment le maintien des lignes existantes et la mise à jour des cahiers des charges, l’examen de la situation de l’amicale et des dortoirs, la révision des notes de travail et des décisions jugées arbitraires, la requalification des agents en fonction de leurs diplômes, le versement des arriérés des tickets restaurant et des vêtements de travail, la généralisation de la prime kilométrique à l’ensemble des cadres, ainsi que l’application du procès-verbal de la réunion du 24 avril 2024.

I.N.