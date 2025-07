Disparition du bébé à Kélibia : des plongeurs prêtent main forte

Le plongeur Khitem Naceur est intervenu, lundi 30 juin 2025, sur les ondes de Jawhara FM afin de revenir sur la disparition du bébé en mer à Kélibia.

Invité de l’émission Sbeh El Ward, M. Naceur a d’abord précisé que, le jour de la disparition, la mer était très agitée, avec la présence du type de vent maritime le plus dangereux, caractérisé par des rafales qui poussent directement vers le large et les fonds marins.

« Je tiens à préciser que le bébé porté disparu n’a pas été kidnappé, puisqu’un témoin l’a vu dans la bouée avant qu’elle ne se renverse, selon les déclarations d’une habitante de la zone », a indiqué l’ancien plongeur de l’équipe nationale de plongée, tout en soulignant qu’il s’agit clairement d’un cas de naufrage.

Il a ensuite expliqué que, ce jour-là, les conditions climatiques étaient totalement défavorables à la baignade, et que le père du bébé, originaire du Kef, ne savait pas nager. Il a également ajouté qu’il n’y avait pas de maîtres-nageurs sur cette plage, et qu’aujourd’hui, entre quinze et vingt plongeurs allaient entamer les recherches. « Nous jouons aujourd’hui notre dernière carte, et nous jouons contre le temps », a-t-il ajouté.

« Malheureusement, nous cherchons une victime de naufrage sous l’eau, et non l’inverse. Les agents de la Garde nationale ont retrouvé la bouée au fond de la mer. Il est donc possible de retrouver le corps de la petite disparue », a conclu l’invité de Hatem Ben Amara.

H.K