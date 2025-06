Kaïs Saïed, Sarra Zaâfrani Zanzri, Al Wataniya 2…Les 5 infos du week-end

Voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué le week-end du 28 au 29 juin 2025.





Kaïs Saïed : la Tunisie n’a besoin de l’approbation d’aucune partie étrangère

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, vendredi 27 juin 2025, le président de l’Assemblée des représentants du peuple, Brahim Bouderbala et le président du Conseil national des régions et des districts, Imed Derbali. D’après un communiqué de la présidence de la République, publié à 1h01 du matin, la rencontre a été l’occasion d’aborder un certain nombre de projets de loi à dimension économique et sociale. À cette occasion, le président de la République a réaffirmé que le peuple tunisien mène « une guerre de libération sur tous les fronts ».





Sarra Zaâfrani Zanzri en Espagne pour le sommet international sur le financement du développement

Représentant le président de la République, Kaïs Saïed, invité par le roi Felipe VI d’Espagne, la cheffe du gouvernement, Sarra Zaâfrani Zanzri, entame ce dimanche 29 juin 2025 une visite officielle à Séville, en Espagne, indique un communiqué de la Kasbah. Cette visite se poursuivra jusqu’au 1er juillet, à l’occasion du quatrième sommet international sur le financement du développement. Organisé conjointement par le Royaume d’Espagne et les Nations unies, cet événement réunira de nombreux chefs d’État et de gouvernement, ainsi que de grandes institutions financières internationales.





Limogeage de la directrice d'Al Wataniya 2

La directrice de la chaîne Al Wataniya 2, Rostem Cherif, a été démise de ses fonctions, apprend Business News, dimanche 29 juin 2025, de sources très proches de l'affaire. Les mêmes sources assurent que la révocation intervient à la suite de multiples erreurs commises par la responsable et dont la dernière en date concerne la rediffusion d'une ancienne interview avec l'ancien président de l'Association « Shams » pour la dépénalisation de l'homosexualité en Tunisie, Mounir Baâtour.





Kélibia - Les recherches se poursuivent pour retrouver la fillette de trois ans portée disparue

Les unités de la protection civile ont repris, dès 4 heures du matin ce dimanche 29 juin 2025, les opérations de recherche pour retrouver une fillette de trois ans portée disparue depuis hier à la plage d’Aïn Grenz, à Kélibia. La veille, l’enfant aurait été emportée par les vagues alors qu’elle se trouvait sur une bouée gonflable, sous l’effet de vents violents. Sa mère, qui se baignait à quelques mètres de là, n’a pas pu intervenir à temps. Les recherches intensives menées tout au long de la journée ont dû être interrompues en soirée en raison du manque de visibilité.





Un été 2025 plus chaud et plus sec que la normale en Tunisie

L’été 2025 s’annonce plus chaud et plus sec que la normale, selon les données de l’Institut national de la météorologie (INM) rapportées ce samedi 28 juin 2025 par l’Agence Tunis Afrique Presse (TAP). D’après ces prévisions, la saison estivale devrait être marquée par des températures supérieures aux moyennes climatiques habituelles sur l’ensemble du territoire tunisien. Les conditions seront également plus sèches que d’ordinaire, avec une baisse significative des précipitations dans la plupart des régions du pays. En se basant sur les moyennes de la période de référence 1991-2020, les températures estivales devraient osciller entre 24,3 et 32,3 °C. Les cumuls de pluie, quant à eux, resteront très faibles, ne dépassant pas 65 millimètres sur toute la saison.