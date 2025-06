Elyes Chaouachi affirme avoir été agressé à Lyon : il accuse le pouvoir tunisien

Elyes Chaouachi, fils de l’homme politique Ghazi Chaouachi, a affirmé ce dimanche 29 juin 2025 avoir été agressé à Lyon, en France, par deux individus qu’il soupçonne d’être liés au pouvoir tunisien. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, il raconte avoir été pris à partie près de son domicile, situé non loin du consulat de Tunisie.

Selon son témoignage, les deux hommes, se présentant comme des compatriotes, l’auraient abordé sous prétexte de vouloir passer un appel téléphonique, avant d’insister pour qu’il leur remette son téléphone. Face à son refus, ils auraient tenté de le lui arracher de force : l’un l’aurait physiquement agressé pendant que l’autre le maintenait au sol.

« Ils veulent me prendre mon téléphone pour savoir avec qui je parle, comment je critique le président Kaïs Saïed », déclare-t-il dans la vidéo. Il accuse le pouvoir tunisien de vouloir le faire taire, affirmant : « Ils m’ont suivi, ils m’ont repéré, ils veulent me neutraliser. » Il évoque également un climat de répression généralisée : « Les journalistes, les avocats, les femmes, les opposants... tous en prison. Et moi, on vient m’agresser en France. »

Dans un discours virulent, Elyes Chaouachi accuse le président Kaïs Saïed de vouloir instaurer un État policier, s’inspirant selon lui du modèle chiite du « Hachd Chaabi et des Gardiens de la révolution ». Il dénonce également la situation sociale en Tunisie et l’usage, selon lui, de méthodes de harcèlement visant les opposants, y compris à l’étranger.

Il précise avoir porté plainte, tout en disant ne pas croire à une suite judiciaire rapide.

S.H