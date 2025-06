Irrégularités et menaces : les jeunes médecins sonnent l’alarme

L’Organisation tunisienne des jeunes médecins (OTJM) a tiré la sonnette d’alarme face à de graves irrégularités survenues lors du processus de choix des postes de certaines spécialités médicales, notamment en cardiologie et en gynécologie.

Dans une lettre ouverte adressée, vendredi 27 juin 2025, au président du bureau national des collèges de spécialités, l’OTJM dénonce une série de pratiques qu’elle qualifie d’« atteinte manifeste aux règlements encadrant la formation médicale » et de « violation du droit fondamental de grève ».

Parmi les dérives signalées figurent des pressions exercées sur des résidents, menacés de ne pas voir leur stage validé ou leur thèse encadrée en cas de participation au boycott en cours. L’organisation évoque également des délégations de choix effectuées sans procuration légale, des autorisations délivrées sans vérification d’identité, ainsi que le non-respect de l’ordre d’appel basé sur le rang académique, compromettant ainsi le principe du mérite.

L’OTJM souligne aussi le maintien de stages dépassant la durée réglementaire, avec parfois des obligations de prolongation allant jusqu’à un an et demi dans un même service. Certains stages optionnels auraient par ailleurs excédé la limite autorisée de six mois.

Dans ce contexte, les jeunes médecins appellent le bureau national à intervenir d’urgence. Ils exigent le respect strict des textes en vigueur, la garantie de la transparence dans les procédures de choix et la protection du droit à la grève, qu’ils considèrent comme un acquis fondamental.

L’organisation rappelle que les revendications portées par les jeunes médecins sont légitimes, et que leur expression dans un cadre collectif ne saurait faire l’objet d’aucune sanction ou mesure coercitive.

Les jeunes médecins ont décidé de poursuivre leur mouvement, en maintenant le boycott des affectations. Ils menacent d’intensifier la protestation à partir du 1er juillet si aucune solution concrète n’est apportée.

R.B.H