Médecins palestiniens : bientôt formés dans les hôpitaux tunisiens

Le ministère de la Santé a tenu, vendredi 27 juin 2025, une séance de travail avec l’ambassadeur de Palestine, Rami Al-Qadoumi, accompagné d’une délégation médicale.

Dans un communiqué, le ministère a précisé que cette réunion, tenue en présence du doyen de la faculté de médecine de Tunis, a permis de poser les bases d’un partenariat concret entre la Tunisie et l’hôpital universitaire palestinien Al-Najah, ainsi que son université médicale. Il s’est agi d’une rencontre axée sur le renforcement de la coopération sanitaire et universitaire, dans un contexte où la Palestine cherche à reconstruire son système de santé, lourdement affecté par la guerre.

Les deux parties ont convenu de lancer un programme de formation médicale conjointe. La Tunisie a accepté d’accueillir des médecins résidents palestiniens dans ses hôpitaux publics pour des stages spécialisés en chirurgie thoracique, en pédiatrie, en gastroentérologie et en transplantation d’organes.

Au-delà de l’enseignement pratique, cette initiative comprend également une dimension scientifique, à travers des échanges de données, des projets de recherche conjoints et des jumelages entre institutions hospitalo-universitaires des deux pays. La partie tunisienne a proposé de partager son expérience en matière de gestion des structures de santé et de formation clinique, dans le but d’accompagner la refonte du secteur médical palestinien.

Cette initiative s’inscrit dans une volonté plus large de soutien technique et humain portée par la Tunisie en faveur des compétences sanitaires palestiniennes, selon le communiqué.

H.K