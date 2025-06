Météo - Tunisie : légère baisse des températures, mer très agitée

L’Institut national de la météorologie (INM) annonce un temps généralement peu nuageux pour ce samedi 28 juin 2025, avec des passages nuageux plus marqués sur les régions côtières du nord.

Les vents souffleront du nord, forts près des côtes et sur les hauteurs, mais resteront faibles à modérés dans le reste du pays. La mer sera très agitée.

Côté températures, une légère baisse est prévue. Les maximales varieront entre 28 et 32°C sur les côtes nord et les zones montagneuses, et entre 33 et 39°C dans le reste du pays. Dans le sud-ouest, elles pourraient grimper jusqu’à 43°C, accompagnées localement de vents de sirocco.