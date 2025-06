Au Global Fact, BN Check fait entendre la voix du Sud contre la désinformation

Imprimer

La douzième édition de la conférence internationale sur la vérification des faits, Global Fact, s’est ouverte à Rio de Janeiro, au Brésil, réunissant plus de 350 journalistes, vérificateurs d’information et experts venus de tous les continents. Organisée par l’International Fact-Checking Network (IFCN), en partenariat avec les principales plateformes brésiliennes de fact-checking — Aos Fatos, Estadão Verifica, Lupa et UOL Confere —, la conférence met à l’honneur les défis contemporains de l’information, notamment l’impact de l’intelligence artificielle, la durabilité économique des médias, la désinformation électorale et les atteintes croissantes à la liberté de la presse.

Dans son discours inaugural, Angie Drobnic Holan, directrice de l’IFCN, a alerté sur les attaques de plus en plus fréquentes contre les journalistes et les vérificateurs d’information dans plusieurs régions du monde. Elle a insisté sur le fait que « la liberté d’expression est sacrée pour les fact-checkers » et rappelé que la vérification des faits joue un rôle central dans le fonctionnement des démocraties et la défense des droits fondamentaux. À ses yeux, la coopération internationale est aujourd’hui indispensable pour faire face à l’intensification des campagnes de désinformation.

C’est précisément ce que démontrait la session intitulée « We Are Not Alone: Crisis Management through Building Alliances », consacrée à la gestion des crises par le biais du travail collectif. Plusieurs intervenants y ont partagé leurs expériences de coopération transfrontalière, notamment en Europe, dans la région Mena et en Afrique subsaharienne.

Parmi eux, Rabeb Aloui, directrice de la plateforme tunisienne BN Check, a livré un témoignage fort sur la désinformation visant les migrants subsahariens en Tunisie. Elle a montré comment les récits haineux circulent d’un pays à l’autre, souvent réutilisés à des fins politiques ou pour entretenir un climat de peur et de rejet. Face à cette réalité, elle a souligné l’importance du travail collaboratif avec des collègues du Tchad, du Sénégal, du Soudan et d’autres pays africains. Cette coopération a permis d’échanger des données, de contextualiser les rumeurs et d’identifier les stratégies de désinformation ciblant les communautés migrantes.

Elle a également évoqué une expérience régionale concrète : le projet de vérification mis en place lors des élections tunisiennes et algériennes de 2024, en partenariat avec Tunifact, Tafnid, Algeria Check, et sous la coordination du Réseau arabe de vérification. Ce projet commun a permis la vérification de près d’une centaine de contenus douteux — images manipulées, vidéos déformées, discours falsifiés — grâce à des outils d’intelligence artificielle utilisés pour analyser les médias, transcrire des discours et authentifier des contenus numériques.

Pour Rabeb Aloui, cette démarche collective a été efficace sur le plan technique, mais aussi fondamentale sur le plan éthique : elle témoigne de la capacité des plateformes africaines à mutualiser leurs forces, à partager leurs contextes et à s’organiser pour répondre aux défis communs. La session s’est conclue sur un message clair : la désinformation ne connaît pas de frontières, et la réponse à y apporter doit être tout aussi globale, solidaire et coordonnée.

Par sa participation, BN Check a rappelé que les pays du Sud, et notamment ceux d’Afrique, ont un rôle crucial à jouer dans l’écosystème international de la vérification de l’information. Leurs expériences, souvent menées dans des environnements politiques fragiles, offrent des leçons précieuses sur la résilience, la coopération et l’innovation face aux menaces informationnelles contemporaines.

Dans sa conclusion, Rabeb Aloui a rappelé que, malgré les pressions politiques croissantes en Tunisie, les transformations économiques mondiales et la récente décision de Meta de mettre fin à son programme de vérification par des tiers, il est essentiel de résister et de continuer le combat. Elle a insisté sur le fait que les plateformes de vérification ne doivent pas dépendre des grandes entreprises technologiques pour exister ou se légitimer : « Ce sont ces entreprises qui ont besoin de nous, pas l’inverse. » Dans un contexte de fragilité démocratique, a-t-elle souligné, le rôle des fact-checkers est plus vital que jamais pour garantir un espace public fondé sur les faits — et non sur la peur ou la manipulation.

BN Check