Kaïs Saïed, décret 54, jeunes médecins... Les 5 infos de la journée

Imprimer





Il est déjà 22h, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué la journée du 26 juin 2025 :





Kaïs Saïed s’en prend une nouvelle fois à l’administration et menace de sévir :

Le président Kaïs Saïed a reçu la cheffe du gouvernement Sarra Zaâfrani Zenzeri le 25 juin au Palais de Carthage. Il a dénoncé les lobbys accusés d’alimenter les crises et menacé ceux qui les soutiennent, y compris dans l’administration. Il a insisté sur la nécessité de remplacer les responsables actuels par des chômeurs patriotes et dévoués. Saïed a aussi critiqué la lenteur bureaucratique et appelé à revoir certaines lois et institutions jugées inutiles. Il poursuit ainsi ses attaques contre l’administration, accusée de freiner l’action de l’État.

Décret 54 : pas de plénière avant les vacances parlementaires, selon Mohamed Ali

Le député Mohamed Ali a exclu l’examen du décret-loi 54 avant les vacances parlementaires. Il a précisé que l’initiative concerne plusieurs articles à adapter aux conventions internationales, notamment celle de Budapest sur la cybercriminalité. Il a critiqué l’article 24 du décret, jugé inadapté aux infractions visées. Selon lui, d'autres lois suffisent pour sanctionner diffamation et fausses informations. Il a dénoncé l’usage du décret pour restreindre la liberté d’expression, saluant toutefois la récente réactivité du Parlement.

Jeunes médecins - Sous-payés, surmenés, méprisés : Wajih Dhakkar crie stop

Wajih Dhakkar, président de l’OTJM, a dénoncé, ce jeudi 26 juin 2025, les conditions de travail précaires des jeunes médecins et l’inaction du ministère de la Santé. Ces médecins perçoivent de faibles salaires, travaillent jusqu’à 120 heures par semaine et subissent des charges personnelles lourdes. Malgré plusieurs grèves et boycotts, le ministère reste sourd à leurs revendications et impose des affectations arbitraires. Dhakkar dénonce un mépris institutionnel qui aggrave l’exode médical. La dernière opération de boycott a rassemblé 97,2 % des étudiants, montrant leur forte mobilisation en faveur d’un dialogue sérieux.

Ali Khamenei : les États-Unis n’ont rien gagné, l’Iran leur a infligé une gifle cinglante

Le guide suprême iranien, Ali Khamenei, a réagi au cessez-le-feu entre l’Iran et Israël, affirmant que son pays était sorti victorieux du conflit. Il a minimisé l’impact des frappes américaines sur les sites nucléaires iraniens et accusé Donald Trump d’exagérer leurs effets. Khamenei a averti que l’Iran frapperait à nouveau les bases américaines au Moyen-Orient en cas d’attaque. Il a critiqué la tentative américaine de minimiser la riposte iranienne contre la base d’Al-Udeid au Qatar. L’ayatollah a aussi déclaré que l’Iran ne se rendrait jamais aux États-Unis. Malgré des dégâts, des experts pensent que l’Iran s’était préparé à l’offensive. Ce discours vise à affirmer la résilience militaire et politique de l’Iran face à Washington et Tel-Aviv.

Tunisie - Le nissab de Zakat El Maal fixé à plus de 27.000 dinars pour l'an 1447 de l'Hégire

Le mufti de la République a fixé le nissab de Zakat El Maal pour l’année 1447 de l’Hégire à 27.002.976 dinars. Cette aumône annuelle concerne les biens ayant atteint ce seuil, avec un taux de 2,5 %. Le nissab correspond à 85 grammes d’or conservés sur une année lunaire. Au-delà de ce seuil, la zakat devient obligatoire. Elle vise à soutenir les pauvres et les nécessiteux.