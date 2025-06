Canicule : comment se rafraîchir sans clim

Lorsque la canicule s'installe, il est crucial d'adopter les bonnes habitudes pour préserver sa santé et son bien-être. Voici un guide complet pour rester au frais et traverser ces périodes de forte chaleur sereinement.

Garder son logement au frais : le QG de la fraîcheur

Votre habitation est votre premier rempart contre la chaleur. Voici comment en faire un havre de paix :

* Fermez tout en journée, aérez la nuit : C'est la règle d'or ! Dès que le soleil commence à taper, fermez volets, stores et fenêtres, surtout celles exposées au soleil. Cela empêche la chaleur de pénétrer. Le soir, ouvrez grand pour créer des courants d'air et faire circuler l'air frais accumulé pendant la nuit. Si vous avez plusieurs étages, ouvrez en bas et en haut pour un effet cheminée qui évacue l'air chaud.

* L'humidité, votre alliée : Suspendez des draps mouillés devant vos fenêtres entrouvertes ou étendez votre linge fraîchement lavé à l'intérieur. En s'évaporant, l'eau absorbe la chaleur et rafraîchit l'atmosphère. Pensez à réhumidifier les draps régulièrement.

* Optimisez votre ventilateur : Un ventilateur seul brasse l'air ambiant, mais ne le rafraîchit pas réellement. Pour une sensation de fraîcheur accrue, placez un bol de glaçons ou des bouteilles d'eau congelée devant votre ventilateur. L'air soufflé captera la fraîcheur de la glace.

* Éteignez les sources de chaleur : Les appareils électroniques en veille, le four, les plaques de cuisson... tous dégagent de la chaleur. Limitez leur utilisation au maximum pour ne pas faire monter la température ambiante. Préférez des repas froids ou des cuissons rapides.

Rafraîchir son corps : les gestes qui sauvent

Votre corps a besoin d'aide pour réguler sa température. Voici quelques astuces pour vous rafraîchir directement :

* Hydratez-vous sans modération : Buvez de l'eau très régulièrement, même sans sensation de soif. Au moins 1,5 à 2 litres par jour est recommandé. Privilégiez l'eau à température ambiante, voire tiède, car les boissons glacées peuvent entraîner un choc thermique et pousser le corps à se réchauffer. Évitez l'alcool, le café et les boissons très sucrées qui favorisent la déshydratation.

* Mouillez-vous le corps : Prenez des douches ou des bains frais (pas glacés !) plusieurs fois par jour. Vous pouvez aussi humidifier votre nuque, votre visage, vos poignets et vos chevilles avec un gant de toilette mouillé ou un brumisateur. Ce sont des zones où les vaisseaux sanguins sont proches de la peau, permettant une meilleure régulation de la température corporelle.

* Mangez léger et hydratant : Privilégiez les fruits et légumes frais riches en eau comme le melon, la pastèque, le concombre, la tomate. Les soupes froides, compotes et yaourts sont aussi d'excellentes options. Mangez en petites quantités et fractionnez vos repas si besoin.

Adapter ses activités : la prudence est de mise

En période de canicule, il est essentiel d'adapter votre emploi du temps et vos activités :

* Évitez les heures les plus chaudes : Restez à l'intérieur entre 11h et 21h. Si vous devez sortir, faites-le tôt le matin ou tard le soir.

* Portez des vêtements adaptés : Optez pour des vêtements amples, légers, de couleur claire et en matières naturelles (coton, lin) qui permettent à la peau de respirer et réfléchissent la lumière du soleil. Portez un chapeau pour protéger votre tête.

* Réduisez l'activité physique : Mettez de côté le sport intense, le jardinage ou le bricolage pendant les pics de chaleur. Privilégiez le repos et les activités calmes.

* Recherchez la fraîcheur extérieure : Si votre logement ne peut pas être maintenu au frais, passez quelques heures par jour dans un lieu climatisé, comme un grand magasin, un cinéma ou une bibliothèque. Renseignez-vous auprès de votre mairie sur les lieux frais ouverts au public dans votre commune.

Pensez aux plus fragiles : un geste citoyen

Les enfants, les personnes âgées, les personnes malades ou isolées sont particulièrement vulnérables aux fortes chaleurs.

* Prenez des nouvelles : Appelez régulièrement vos proches et voisins âgés ou isolés. Proposez-leur votre aide.

* Offrez des boissons : Pour les personnes dépendantes, proposez-leur à boire très souvent, même si elles n'en demandent pas.

En suivant ces conseils, vous augmenterez vos chances de traverser les péInscrivez-vous sur le registre communal : Si vous êtes une personne isolée, votre mairie propose souvent un registre permettant de vous localiser et de vous proposer une aide adaptée en cas de besoin.riodes de canicule sans encombre. N'oubliez pas : en cas de malaise ou de symptômes inhabituels (maux de tête intenses, vertiges, vomissements, forte fièvre), contactez immédiatement les services d'urgence .