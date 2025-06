Tunis coupe les moteurs : deux jours sans voitures sur l’avenue Habib Bourguiba

Le gouvernorat de Tunis a annoncé, mercredi 25 juin 2025, la troisième édition de l'événement « Deux jours sans voitures », qui se tiendra les 28 et 29 juin courant sur l’avenue Habib Bourguiba.

Ainsi, l’avenue Habib Bourguiba sera fermée à la circulation entre la place du 14-Janvier et les rues d’Alger et de la Hollande. La fermeture aura lieu le samedi 28 juin de 14 heures à 20 heures, et le dimanche 29 juin de 7 heures à 20 heures.

Le programme de l’événement inclut des spectacles artistiques et culturels, provenant de Tunisie et de quinze autres pays.

Lancée pour promouvoir une mobilité plus durable et offrir aux citoyens un espace urbain temporairement libéré de la circulation automobile, cette manifestation avait rencontré un franc succès lors des éditions précédentes. Elle visait à sensibiliser le public aux alternatives écologiques et à transformer, le temps d’un week-end, l’avenue Habib Bourguiba en un lieu de promenade et de convivialité.

