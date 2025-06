À la rescousse de Netanyahu, Trump réclame l’annulation immédiate de son procès pour corruption

Donald Trump a réclamé dans la nuit de mercredi à jeudi 26 juin 2025, l'annulation « immédiate » du procès pour corruption du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, qu'il a qualifié de « chasse aux sorcières ».

« Une telle chasse aux sorcières, pour un homme qui a tant donné, est impensable pour moi. Il bien mérite mieux que cela, et l'État d'Israël aussi. Le procès de Bibi Netanyahu devrait être ANNULÉ IMMÉDIATEMENT », a écrit le président américain dans un long message publié sur sa plateforme Truth Social.

Le président américain a également évoqué la récente guerre de « douze jours » entre l'Iran et Israël, dans laquelle les Etats-Unis ont joué un rôle auprès d'Israël en frappant des installations nucléaires iraniennes avant d'annoncer un cessez-le-feu entre les deux partis.

« Bibi Netanyahu a été un GUERRIER, comme il n'y en a jamais eu dans l'histoire d'Israël, et le résultat a été quelque chose que personne ne pensait possible, l'élimination complète de effectivement l'une des plus puissantes armes nucléaires dans le monde », a dit M. Trump. « Probablement personne d'autre que Benjamin Netanyahu n'aurait pu travailler en meilleure harmonie avec le président des Etats-Unis. Les Etats-Unis ont sauvé Israël (dans la guerre avec l'Iran, ndlr) et maintenant les Etats-Unis vont sauver Bibi Netanyahu ».

Le Premier ministre israélien est poursuivi pour corruption, fraude et abus de confiance. Son procès s'est ouvert en mai 2020 mais a été interrompu par la guerre dans la bande de Gaza. Il a déposé plusieurs demandes de report en invoquant les hostilités déclenchées le 7-Octobre.

En mai 2024, Donald Trump était devenu le premier président élu des États-Unis condamné au pénal, dans une affaire des paiements cachés à une star de films X pour laquelle il avait été dispensé de peine en janvier dernier, juste avant de retrouver la Maison Blanche.

Comme dans les autres affaires où il était poursuivi, il s'était présenté comme la victime d'une « chasse aux sorcières » orchestrée par ses adversaires politiques.

Benjamin Netanyahu est le premier chef du gouvernement israélien en exercice à être jugé au pénal.

