Récolte céréalière : 380.000 quintaux collectés chaque jour

La campagne de récolte des céréales bat son plein dans le gouvernorat de Jendouba. Depuis son lancement le 10 juin, près de la moitié des quantités prévues pour la saison ont déjà été collectées. Ce chiffre a été annoncé ce mercredi 25 juin 2025 par Salwa Zouari, directrice générale de l’Office national des céréales, lors d’une visite de terrain dans plusieurs centres de stockage de la région.

Selon les estimations de l’Office, la récolte totale attendue pour cette saison s’élève à environ deux millions de quintaux. À ce jour, 50% de cette quantité a déjà été réceptionnée par les centres de collecte situés dans les délégations de Jendouba, Oued Meliz, Ghardimaou et Bou Salem.

Lors de son déplacement, Salwa Zouari a insisté sur l’importance de prioriser l’évacuation du blé, tout en recommandant de maintenir temporairement l’orge dans les centres de stockage afin de faciliter sa conservation ou sa vente ultérieure.

Réunie avec le gouverneur de Jendouba et plusieurs cadres locaux, la PDG de l’Office a souligné un déséquilibre entre les volumes collectés et ceux évacués au niveau national. Elle a indiqué que « la quantité collectée quotidiennement avoisine les 380 000 quintaux, alors que les évacuations plafonnent à 100.000 quintaux par jour ». Elle a ainsi appelé à renforcer la coordination logistique, en mobilisant notamment les camions affectés aux régions où la moisson est déjà achevée ou en voie de l’être.

En parallèle, Amine Saoudi, membre de l’Union régionale de l’agriculture et de la pêche à Jendouba, a exhorté l’Office des céréales à accélérer les opérations d’évacuation et à garantir la bonne conservation des stocks. Il a également insisté sur l’importance d’assurer, en amont de la prochaine saison agricole, la disponibilité des semences et des engrais.

M.B.Z