Météo - Tunisie : fortes chaleurs et sirocco

Le temps s’annonce globalement stable ce mercredi 25 juin 2025, avec un ciel dégagé à peu nuageux sur l’ensemble du territoire, selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie (INM).

Les vents souffleront du secteur sud, d’une intensité faible à modérée en matinée, avant de se renforcer progressivement dans l’après-midi, en particulier sur les régions côtières et les zones de relief.

La mer sera généralement peu agitée, mais pourra devenir localement agitée sous l’effet du vent, notamment en fin de journée.

Les températures maximales connaîtront une nette hausse, oscillant entre 36 et 42°C sur la plupart des régions. Un vent de sirocco pourrait souffler localement, renforçant la sensation de chaleur et rendant l’atmosphère plus étouffante.

Face à ces conditions météorologiques, la vigilance est de mise. Il est fortement recommandé d’éviter toute exposition prolongée au soleil, notamment entre 11h et 16h, de s’hydrater régulièrement – même en l’absence de soif – et de privilégier des vêtements légers, amples et de couleur claire.

Il est également impératif de ne jamais laisser un enfant ou un animal seul dans un véhicule à l’arrêt. Les personnes prévoyant des sorties en mer ou en montagne sont appelées à prendre en considération le renforcement attendu du vent dans l’après-midi et en soirée.

