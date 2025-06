Kaïs Saïed, Ons Jabeur, Ennahdha et Hizb Ettahrir…Les 5 infos de la journée

Il est déjà 23h, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué la journée du 19 juin 2025.





Kaïs Saïed : tout responsable qui ne s’engage pas dans ce moment décisif et historique n’est pas digne d’assumer ses fonctions

Le président de la République, Kaïs Saïed, a abordé lors de sa rencontre, tenue le 18 juin 2025 au palais de Carthage, avec Sarra Zaâfrani Zanzri, cheffe du gouvernement, le fonctionnement global de l’action gouvernementale ainsi que plusieurs autres sujets, dont celui du fonctionnement de certaines administrations, institutions et entreprises publiques. Au cours de cette réunion, selon un communiqué publié à 3h46 du matin, le chef de l’État a affirmé que la Tunisie vit aujourd’hui un moment où tous les défis doivent être relevés. Il a souligné que tout responsable qui ne s’engage pas dans ce moment décisif et historique n’est pas digne d’assumer ses fonctions.





Kaïs Saïed appelle à soutenir les conseils locaux et à lutter contre les réseaux de spéculation

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu dans l’après-midi d’hier, 18 juin 2025, au palais de Carthage, Khaled Ennouri, ministre de l’Intérieur, ainsi que Sofiene Bessadok, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Intérieur chargé de la sécurité nationale. D’après un communiqué publié à 3h53 du matin, cette rencontre a porté sur plusieurs axes, dont le soutien des forces de sécurité aux services du ministère du Commerce dans le démantèlement des réseaux de spéculateurs et de monopoleurs, en plus de la lutte contre toutes les formes de criminalité.





Berlin – Ons Jabeur en quarts de finale face à Markéta Vondroušová

La tenniswoman tunisienne sera bel et bien au rendez-vous des quarts de finale du WTA 500 de Berlin. Ce vendredi 20 juin 2025, Ons Jabeur affrontera la Tchèque Markéta Vondroušová, 164ᵉ mondiale, pour une place dans le dernier carré. Une performance inespérée pour la Tunisienne, qui n’aurait même pas dû figurer dans le tableau principal. Éliminée lors des qualifications, Jabeur a été repêchée en tant que lucky loser, avant de déjouer tous les pronostics en huitièmes de finale. Opposée à Jasmine Paolini, 5ᵉ joueuse mondiale, elle a livré une prestation éclatante, s’imposant en deux sets maîtrisés : 6-1, 6-3





Demande de dissolution d'Ennahdha et Hizb Ettahrir : la réponse du gouvernement

La députée de la circonscription Sfax Sud, Fatma Mseddi, a indiqué que la présidence du gouvernement refusait de prendre toute mesure visant à dissoudre les partis Ennahdha et Hizb Ettahrir. Ceci se justifie par la complexité et la lenteur des procédures imposées par la loi, notamment par le décret n° 87 relatif aux partis politiques. Selon une vidéo publiée récemment par l’élue, la Kasbah a expliqué, dans une réponse à une question écrite, que la dissolution d’Ennahdha ne pouvait pas avoir lieu en l’absence d’un jugement justifiant cela. Pour le moment, la présidence du gouvernement compte poursuivre ce parti pour des soupçons de financement étrangers.





Des cartes prépayées pour faciliter l’accès aux parkings de l’aéroport Tunis-Carthage dès le 22 juin

L’Office de l’aviation civile et des aéroports (OACA) introduira, à partir du dimanche 22 juin 2025, des cartes électroniques prépayées destinées à fluidifier la circulation et l’accès aux trois parkings de l’aéroport international Tunis-Carthage. Ali Tebassi, ingénieur général et directeur de la gestion des parkings au sein de l’OACA, a expliqué, sur la Radio nationale, que cette initiative vise à simplifier les opérations d’entrée et de sortie, particulièrement en prévision de la période de forte affluence estivale.