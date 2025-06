A-t-on pensé à l’emploi dans le projet de plan 2026-2030 ?

Faudra-t-il attendre le mois de septembre prochain pour que l’Institut national de la statistique (INS) daigne publier les données sur l’emploi issues du Recensement général de la population et de l’habitat (RGPH 2024), et se contenter, entre-temps, des résultats des enquêtes trimestrielles sur la population et l’emploi (ENPE) du 1er et 2e trimestre 2025 ? Le RGPH 2024 est une enquête de grande envergure, bien plus représentative que les ENPE, qui ne reposent que sur un échantillon extrait du recensement. La comparaison entre les deux n’a pas lieu d’être. Quant à celle avec les données des bureaux de l’emploi, elle frôle l’absurde.

Le rendez-vous de septembre fixé par l’INS risque donc de coïncider avec un stade déjà avancé de l’élaboration du plan de développement 2026-2030, à en croire les propos de Riadh Dridi, porte-parole du Conseil national des régions et des districts, tenus sur Diwan FM au sujet des étapes de conception du prochain plan. Cette situation laisse à penser que l’emploi ne serait plus l’objectif stratégique central du développement. Une hypothèse difficile à concevoir.





La nécessaire prise en compte des données du RGPH 2024

Il serait en effet pour le moins incongru d’élaborer une stratégie de l’emploi fondée uniquement sur les données trimestrielles des ENPE, au motif que les résultats du RGPH ne sont pas encore disponibles. D’autant que les ENPE suscitent certaines réserves. Depuis 2020, l’évolution de la population active fait apparaître d’étranges mouvements oscillatoires, tant en variation trimestrielle qu’en glissement annuel, alors qu’elle devrait logiquement évoluer lentement, au gré de la croissance démographique et du vieillissement progressif de la population. Certes, la pandémie de Covid-19 a bouleversé les dynamiques démographiques et de l’emploi.

Entre le 1er trimestre 2020 et le 3e trimestre 2021, période marquée par les vagues les plus virulentes de la pandémie, il était prévisible que la population active, tout comme la population occupée, en subisse le contrecoup. Ainsi, la Tunisie a vu sa population active diminuer de 60.000 personnes et sa population occupée chuter de 190.000.





Enquêtes trimestrielles sur l’emploi : quelle pertinence ?

On peine toutefois à expliquer la baisse spectaculaire de la population active entre le 4e trimestre 2021 (début de l’après-Covid) et le 1er trimestre 2022 : une perte de 110.000 actifs, dont près de 100.000 personnes occupées. L’INS devrait éclairer également la réapparition du même phénomène un an plus tard, entre le 4e trimestre 2022 et le 1er trimestre 2023, au cours duquel la population active passe de 4,12 à 4,08 millions, soit une perte de 40.000 personnes.

S’agirait-il de corriger artificiellement la courbe du chômage, en limitant la population active pour atténuer la baisse marquée de la population occupée et infléchir le taux de chômage ? Faute de données disponibles pour le 4e trimestre 2024, il est impossible, à ce stade, d’en tirer des enseignements solides.





Penser les problématiques implicites

Au-delà de ces considérations globales, les résultats du RGPH 2024 offriront une évaluation fine de la répartition sectorielle de l’emploi et de ses dynamiques. Où les gains sont-ils réalisés ? Où se situent les pertes ? L’occasion aussi d’analyser en profondeur les causes structurelles du chômage des diplômés de l’enseignement supérieur — et plus généralement des jeunes — ainsi que les raisons de sa persistance. Ce phénomène renvoie-t-il au contenu même des formations ou à un système d’orientation dont les finalités semblent de moins en moins alignées avec les besoins du marché du travail, et davantage dictées par les capacités d’accueil des établissements de formation ?

N’est-ce pas là le vrai sujet à débattre, avant de s’engager tête baissée dans une planification déconnectée de son principal fil conducteur : l’emploi — ce déterminant fondamental de la dignité et de l’appartenance à une communauté de destin ?