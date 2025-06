Céréales : prorogation du délai d’application du cahier des charges pour l’activité de collecte

Une nouvelle décision conjointe a été adoptée par les ministres de l’Agriculture, de l’Économie et du Commerce, visant à modifier certaines dispositions encadrant l’activité de collecte des céréales.

Selon ce texte, paru au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) du jeudi 19 juin 2025, le délai prévu par l’article 2 de la décision initiale du 21 juin 2023 est prorogé de trois années supplémentaires. Cette prorogation offrira aux opérateurs du secteur davantage de temps pour se conformer aux exigences réglementaires.

Par ailleurs, l’annexe n°2 du cahier des charges fixant les conditions d’exercice de cette activité a été abrogée et remplacée par une nouvelle version. Cet annexe détaille les conditions techniques, logistiques et administratives requises pour l’homologation d’un centre de collecte des céréales en Tunisie. Il précise les équipements obligatoires (structures de stockage, matériel de pesée, dispositifs de sécurité, accès, etc.), les normes d’hygiène et de sécurité, ainsi que les documents justificatifs à fournir (attestations, certificats, études techniques). L’objectif est de garantir que les centres répondent à des critères stricts de qualité, de traçabilité et de conformité réglementaire.

M.B.Z