Une vidéo manipulée de manifestants israéliens “pro-Iran” circule dans un contexte de fortes tensions

Une courte vidéo de huit secondes a été largement partagée sur Facebook et TikTok ce jeudi 19 juin 2025. Elle montre un groupe de personnes brandissant des drapeaux israéliens et scandant des slogans tels que : « arrêtez la guerre », « Iran, nous sommes désolés », ou encore « nous voulons la paix ».

La séquence a attiré l’attention de nombreux internautes, notamment en raison de sa diffusion à un moment où la crise entre l’Iran et Israël connaît une intensification notable.

Après vérification par BN Check à l’aide de l’outil Is It AI, il s’est avéré que cette vidéo est trompeuse. Plusieurs indices visuels laissent penser qu’il s’agit d’une vidéo générée ou modifiée par intelligence artificielle : les visages paraissent étranges et peu naturels, les mouvements des mains sont incohérents, et l’audio semble artificiel et mal synchronisé.

Ces éléments remettent en question l’authenticité de la scène présentée, surtout dans un contexte de fortes tensions entre Israël et l’Iran.

R.A