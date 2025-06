Skylight Garage Studio : le concours qui met en valeur les talents émergents de l'industrie audiovisuelle

SKYLIGHT Production a organisé les 14 et 15 Juin 2025 l’événement Skylight Garage Studio. Il s'agit d'une initiative innovante et immersive, visant à repérer et à former des talents prometteurs dans la production audiovisuelle, leur permettant d'acquérir une expérience pratique dans l'industrie cinématographique.

Forte d’une expérience de 10 ans dans la production cinématographique et audiovisuelle et le développement de la création de contenu, SKYLIGHT Production voudrait être un acteur actif du paysage actuel.

Poser les jalons d’une industrie cinématographique :

Depuis la révolution, le cinéma tunisien, âgé de plus d’un siècle, connaît une effervescence. Une nouvelle génération formée essentiellement dans les clubs de cinéma a su s’imposer à échelle internationale. Aujourd’hui, une industrie cinématographique tunisienne dont les jeunes générations poseront les jalons est plus que nécessaire en termes de revenus et d’impact culturel.

En tant que laboratoire de création, Skylight Garage Studio s'adresse aux étudiants audacieux en image, montage, réalisation et création numérique provenant de certaines écoles réputées comme l'ESAC, l'ESAD, l'ISAMM et la Creative AD School. Ils représentent le futur du cinéma en matière de savoir-faire et de création d’un écosystème qui sera la base de l'industrie.

Environ trente étudiants ont participé au concours. Leur tâche consistait à apprendre, créer, collaborer et repousser leurs limites.

Deux jours pour apprendre et créer :

Au total, deux jours ont permis de libérer le potentiel des étudiants. Le premier jour a été consacré à la formation intégrant la théorie à la pratique. Les étudiants ont été formés lors d'ateliers animés par des professionnels de l'industrie (Majdi Smiri, Mohamed Yahia AKA Rock Raven, Sami Messaoud et Ihsen Debbiche). L’objectif étant d’acquérir des connaissances de première main sur les exigences de son domaine à travers l'éclairage, le découpage, le montage, la post-production ou la direction artistique, par des praticiens de ces domaines.