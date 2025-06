Taher Mezzi : les négociations sociales doivent porter sur les aspects réglementaires et pécuniaires

Imprimer

Le secrétaire général adjoint de l’UGTT chargé du secteur privé, Taher Mezzi, a indiqué qu’une séance de négociation était prévue pour la semaine prochaine.

Selon un article publié par Echaâb News à la date du 18 juin 2025, cette réunion portera sur les aspects réglementaires caducs et entravant les intérêts des travailleurs et des entreprises. Selon lui, l’UGTT exige des négociations sectorielles incluant les aspects réglementaires et pécuniaires.

Le dirigeant de l’UGTT a évoqué l’importance de réviser les accords sectoriels afin de suivre la réalité et de s’adapter aux défis que pose le marché du travail, à savoir la création d’emplois décents.

Taher Mezzi a indiqué que les augmentations salariales devaient être proches les unes des autres afin de préserver le climat concurrentiel entre les entreprises.

S.G