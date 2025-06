Pétrole, inflation et finances publiques : le diagnostic de Moez Soussi

Le professeur d’économie, Moez Soussi, est intervenu ce jeudi 19 juin 2025 sur les ondes de Jawhara FM afin d’analyser les répercussions et les conséquences de la guerre israélo-iranienne.



Invité de l’émission Sbeh El Ward, M. Soussi a d’abord précisé que le monde évoluait déjà dans un contexte politique et économique instable et perturbé, même avant l’éclatement du conflit entre Israël et l’Iran, notamment en raison des conséquences de la guerre russo-ukrainienne.

« Aujourd’hui, le monde fait face à un nouveau choc d’envergure », a commenté l’expert en évoquant les changements au niveau des prix du pétrole et des matières premières.

Il a rappelé que les prix du pétrole avaient commencé à augmenter même avant le déclenchement du conflit, en raison des tensions persistantes au Moyen-Orient.

« Le baril a atteint aujourd’hui 76 dollars, alors que la Loi de finances prévoit un prix de référence de 79 dollars », a indiqué Moez Soussi.

Il a ensuite expliqué que la Tunisie possède une économie très sensible au contexte international. Il a également souligné que les pays exportateurs de pétrole joueront un rôle clé dans la maîtrise des prix.

« Je ne pense pas que le choc pétrolier atteindra les 200 ou 300 dollars comme certains l’ont affirmé. L’Arabie saoudite jouera un rôle central dans ce domaine », a-t-il ajouté.

Invité par Hatem Ben Amara, M. Soussi a estimé que le prix du baril pourrait atteindre 82 dollars si cette tendance haussière se poursuit. Il a ensuite précisé que la Tunisie devait dresser un bilan global de sa situation économique. En dépit des événements actuels, il estime que le bilan n’est pas si catastrophique, en insistant sur le fait que les autorités parviennent à contrôler l’inflation.

Moez Soussi a également rappelé que la Tunisie fait face à un déficit énergétique majeur, représentant environ 40 % du déficit de la balance commerciale.

Il est également revenu sur l’excédent budgétaire enregistré par la Tunisie au premier trimestre de 2025. Il a expliqué que cet excédent est tout à fait normal et que, pour la même période en 2024, le pays avait enregistré un excédent de 1 292 millions de dinars.

« Cet excédent de 2259 millions de dinars résulte du calcul de la différence entre les recettes fiscales et non fiscales, et les dépenses de l’État, auxquelles s’ajoutent les intérêts sur les prêts payés par la Tunisie », a précisé Moez Soussi.

Il a enfin indiqué que l’impôt sur les sociétés non pétrolières avait augmenté de 54,5 % par rapport au premier trimestre 2024, générant ainsi un surplus de 540,3 millions de dinars pour le budget de l’État.

H.K