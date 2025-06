Kaïs Saïed appelle à soutenir les conseils locaux et à lutter contre les réseaux de spéculation

Imprimer

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu dans l’après-midi d’hier, 18 juin 2025, au palais de Carthage, Khaled Ennouri, ministre de l’Intérieur, ainsi que Sofiene Bessadok, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Intérieur chargé de la sécurité nationale.

D’après un communiqué publié à 3h53 du matin, cette rencontre a porté sur plusieurs axes, dont le soutien des forces de sécurité aux services du ministère du Commerce dans le démantèlement des réseaux de spéculateurs et de monopoleurs, en plus de la lutte contre toutes les formes de criminalité.

Le chef de l’État a également insisté, durant cette réunion, sur la nécessité de fournir tous les moyens nécessaires aux conseils locaux, régionaux et aux conseils des districts pour leur permettre d’accomplir pleinement les missions qui leur sont légalement assignées. Il a précisé que ce sont les membres de ces conseils qui seront à l’origine des plans de développement qui seront soumis à l’Assemblée des représentants du peuple et au Conseil national des régions et des districts.

Le président de la République a ajouté que ceux qui parlent du modèle de développement depuis des décennies ne se sont même pas donné la peine de constater que ce modèle est désormais clair devant eux, et que c’est dans ce cadre que s’inscriront l’ensemble des législations.

S.F