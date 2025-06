Nomination des membres de la Commission nationale des catastrophes naturelles

Un arrêté du ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche maritime, publié au JORT en date du 18 juin 2025, fixe la composition de la Commission nationale des catastrophes naturelles.

Cette commission, chargée d’évaluer les dommages et de proposer des mesures en cas de catastrophes naturelles affectant les secteurs agricole et hydraulique, est présidée par le ministre de l’Agriculture ou son représentant.

Voici la liste des membres désignés :

Le ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche maritime ou son représentant : Président

Ahmed Sta , représentant de la direction générale de la production agricole au ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche maritime : Rapporteur

Imed Tébourski , représentant de la direction générale des financements, des investissements et des organismes professionnels : Membre

Kaoutar Khalfet , représentante de la direction générale du génie rural et de l’exploitation des eaux : Membre

Kamel Zeydi , représentant de la direction générale des études et du développement agricoles : Membre

Asma Ben Abda , représentante de la direction générale de la pêche et de l’aquaculture : Membre

Emna Kochlaf , représentante du Centre national de cartographie et de télédétection (ministère de la Défense nationale) : Membre

Khaled Shili , représentant du ministère de l’Intérieur : Membre

Sihem Yengui , représentante du comité général de gestion du budget de l’État (ministère des Finances) : Membre

Walid Hajri , représentant de la direction générale des impôts : Membre

Lotfi Latrach Telimsani , représentant de la direction générale des finances : Membre

Leila Ayadi , représentante de la direction générale des études et de la législation fiscale : Membre

Abdelhamid Bourguiba , représentant du comité général des assurances : Membre

Houssem Mehrez , représentant du ministère de l’Économie et de la Planification : Membre

Raouf Hdhili, représentant de l’Institut national de météorologie : Membre

Composée de représentants de divers ministères et organismes, la commission, à vocation pluridisciplinaire, regroupe les principaux départements concernés par la gestion des catastrophes naturelles. Elle devrait jouer un rôle central dans la coordination et la réponse aux sinistres affectant les secteurs agricole et hydrique.





S.H