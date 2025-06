Syrine Mrabet : celui qui s’attend à une récompense pour son soutien au président, délire !

Imprimer

La députée de la circonscription Ezzouhour - Sijoumi, Syrine Mrabet, a assuré ne pas recevoir d'instructions du président de la République, Kaïs Saïed. Elle a démenti tout lien de proximité avec lui.

S'exprimant mercredi 18 juin 2025 dans l'émission Politika animée par Zouhaier El Jiss sur Jawhara FM, Syrine Mrabet a expliqué avoir fait partie de la campagne de Kaïs Saïed en 2019. Elle a affirmé que le président de la République ne s’ingérait pas dans les affaires de l’Assemblée des représentants du peuple.

« Le président dissocie la fonction exécutive et la fonction législative… Si j’étais la députée du président, comme on le dit, je n’aurais pas de problèmes avec certains ministres. On n’aurait pas laissé mes questions sans réponse pendant un, voire six mois…

Si j’étais la députée du président, j’obtiendrais tout par un simple coup de téléphone… Celui qui s’attend à une récompense ou à un prix pour son soutien au président de la République, Kaïs Saïed, délire ! », a-t-elle déclaré.

Syrine Mrabet a assuré faire face à plusieurs obstacles dans le cadre de son travail. Elle a indiqué, à titre d’exemple, avoir du mal à rencontrer le gouverneur de Tunis. Elle a estimé faire partie des élus tenant les critiques les plus virulentes au sein de l’ARP, quel que soit le ministre concerné.

S.G