Entre Israël et l’Iran, une autre guerre fait rage : celle des fake news

Depuis l’escalade des tensions entre Israël et l’Iran, une vague massive de désinformation a envahi les réseaux sociaux comme Facebook, X (anciennement Twitter) et Instagram. De nombreuses images et vidéos ont été sorties de leur contexte ou présentées de manière trompeuse pour influencer les perceptions, amplifier la peur ou justifier certaines positions politiques.

Une première image largement partagée montre un bâtiment en feu, ravagé par une énorme explosion, accompagnée du commentaire : « Israël n’oubliera jamais cette nuit ». De nombreuses publications affirmaient qu’il s’agissait d’un bombardement iranien sur le territoire israélien, causant des dégâts humains et matériels importants.

Après vérification, il s’avère que cette photo n’a rien à voir avec Israël. Elle provient de Russie et date de janvier 2025. L’image montre en réalité l’explosion d’une raffinerie de pétrole à Ryazan, à la suite d’une attaque de drones ukrainiens contre la raffinerie Rosneft. Les images ont été diffusées par plusieurs médias russes et internationaux et n’ont aucun lien avec le conflit israélo-iranien.

Une deuxième image prétend montrer des missiles iraniens ayant frappé un aéroport israélien, avec une légende en arabe affirmant que l’attaque a détruit un avion de transport militaire américain.

Pourtant, après vérification, cette photo est également sortie de son contexte. Elle provient du Japon et date du 2 janvier 2024. L’image montre un avion de la garde côtière japonaise en flammes, après une collision avec un avion de passagers à l’aéroport Haneda de Tokyo. Cinq membres d’équipage avaient alors perdu la vie. Cette photo n’a donc aucun lien avec le conflit actuel au Moyen-Orient.

Du côté inverse, des contenus trompeurs ont également ciblé l’Iran. Une vidéo très partagée montre des personnes dansant dans les rues de Téhéran, avec le commentaire : « les Iraniens dansent et célèbrent dans les rues alors qu’Israël bombarde le régime islamique terroriste ». Ce contenu laisse entendre que la population iranienne célèbre les attaques israéliennes contre son propre gouvernement. Toutefois, cette vidéo date du mois de mars et n’est pas liée aux événements en cours au mois de juin. Elle a été utilisée pour manipuler les émotions du public en détournant une scène totalement hors contexte.

Une autre vidéo virale, partagée notamment par le compte Yuval David, prétend montrer une évasion massive de prison à Téhéran et affirme que les Iraniens, en Iran et à l’étranger, célèbrent un effondrement du régime. Pourtant, l’analyse de la vidéo montre qu’elle ne concerne pas une prison, mais un camp de désintoxication qui a été touché lors d’un bombardement. La scène montre des personnes effrayées fuyant les lieux, et l’une d’elles supplie : « emmenez-nous avec vous ». Il ne s’agit donc pas de prisonniers en liesse, mais de civils apeurés essayant de survivre à une situation de crise.

La guerre entre Israël et l’Iran est non seulement un conflit militaire, mais aussi un terrain fertile pour la désinformation. Les fausses informations visuelles sont souvent utilisées pour manipuler l’opinion publique, attiser les tensions et renforcer des récits partisans.

