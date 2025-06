Le PDL organise une caravane de solidarité pour Abir Moussi

Le Parti destourien libre (PDL) a annoncé l’organisation d’une caravane de solidarité motorisée en direction de la prison de Belli, à Nabeul, le dimanche 29 juin 2025, sous le slogan « Appliquez la loi ». Cette initiative vise, selon le parti, à exprimer un large rejet populaire des atteintes aux droits fondamentaux et à dénoncer l’instrumentalisation des institutions de l’État à des fins politiques.

Dans un communiqué publié mardi 17 juin 2025, le PDL explique que cette mobilisation intervient en réaction à la dégradation continue des conditions de détention de sa présidente, Abir Moussi, détenue depuis le 3 octobre 2023 et, selon le parti, « retenue sans base légale depuis le 26 mai 2025 ».





Le parti dénonce une série de « jugements iniques » prononcés à son encontre, dans le but de réprimer son engagement politique et de faire taire une voix d’opposition. Il affirme que sa comparution récente, le 16 juin 2025, devant une commission disciplinaire à l’intérieur de la prison, s’est faite sans respect des procédures légales, en représailles à ses démarches pour contester ses conditions de détention et demander des éclaircissements sur sa situation judiciaire.

Le PDL condamne également une sanction collective visant la famille de la détenue, en particulier l’interdiction de visite décidée pour la semaine prochaine, qui priverait injustement sa fille de tout contact avec sa mère, même à travers les vitres. Cette décision intervient après que la jeune fille a déjà été empêchée de bénéficier d’un droit de visite direct pourtant accordé par la justice.

Le communiqué alerte aussi sur les restrictions croissantes imposées aux avocats, notamment la limitation de leur nombre, la fixation de créneaux horaires stricts pour les visites, et les difficultés administratives croissantes pour obtenir les autorisations, ce qui entraverait gravement le droit à la défense de Me Moussi.

Enfin, le PDL tient les autorités politiques pour responsables de l’état physique et psychologique de sa présidente, dénonçant un « épuisement psychique et sanitaire » entretenu sciemment par l’administration pénitentiaire. Il exige la garantie de conditions de détention conformes aux normes, y compris en matière de prise en charge médicale et psychologique, et affirme sa volonté de poursuivre la mobilisation par tous les moyens pacifiques et légaux jusqu’à la reconnaissance pleine et entière des droits d’Abir Moussi en tant que citoyenne.

