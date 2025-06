Kaoutar Boudarraja est toujours en vie, selon sa famille

Contrairement à ce qui a circulé sur les réseaux sociaux ces dernières heures, mardi 17 juin 2025, l'information annonçant le décès de l’animatrice et influenceuse Kaoutar Boudarraja est fausse.

Des sources familiales ont confirmé qu’elle est toujours en vie, bien qu’actuellement dans un état critique, plongée dans le coma.

Animatrice et productrice de télévision, Kaoutar Boudarraja, surnommée « Kao », s’est imposée comme l’une des figures marquantes du paysage médiatique maghrébin. Révélée en 2007 grâce à sa participation à Star Academy Maghreb, elle est rapidement repérée par la chaîne tunisienne Nessma TV, qui lui offre ses premières opportunités dans le monde de l’animation.

D’abord animatrice de téléréalité, elle devient chroniqueuse mode et culture dans l’émission Ness Nessma, tout en présentant parallèlement l’émission italienne Non solo Moda. Curieuse et ambitieuse, elle se tourne vers de nouveaux horizons, toujours soutenue par Nessma, qui fait d’elle l’un de ses visages emblématiques. Elle y lance Interdit aux hommes, un talk-show audacieux et féministe, diffusé en prime time et salué pour son approche engagée à l’échelle du Maghreb.

Polyglotte, franche et assumée, Kaoutar Boudarraja n’a jamais craint les critiques ni les sujets sensibles. Née à Casablanca dans une famille de classe moyenne, elle a souvent évoqué la difficulté de son enfance et la complexité de sa relation avec un père qu’elle n’a jamais vraiment connu.

Elle multiplie alors les expériences : un tournage au Kurdistan, un passage remarqué dans le concours Arab Presenter, où elle touche le jury par sa sincérité et son professionnalisme.

Plus qu’un simple visage de télévision, Kaoutar Boudarraja incarne une parole libre et une présence affirmée dans un monde médiatique en constante évolution.

S.H