Sarra Zaâfrani Zanzri s’entretient avec le Premier ministre rwandais

La cheffe du gouvernement, Sarra Zaâfrani Zanzri, a reçu, mardi 17 juin 2025, un appel téléphonique de son homologue rwandais, Édouard Ngirente. Cette conversation a été l’occasion d’un échange autour des perspectives de renforcement de la coopération bilatérale entre la Tunisie et le Rwanda, indique un communiqué de la Kasbah.

Les deux responsables ont exprimé leur volonté commune de dynamiser les relations entre leurs pays, notamment à travers une intensification des échanges commerciaux. Ils ont convenu d’exploiter pleinement les opportunités offertes par la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), ainsi que par le cadre de la Comesa (Marché commun de l’Afrique orientale et australe), afin de stimuler leur partenariat économique.

Parmi les secteurs jugés prometteurs, les deux chefs de gouvernement ont souligné l’importance des énergies renouvelables et de la transition énergétique, appelant à explorer davantage les possibilités de coopération dans ces domaines.

La cheffe du gouvernement a, par ailleurs, salué les résultats concrets de la collaboration tuniso-rwandaise, citant notamment le succès du transfert d’expertise dans la distribution d’électricité et d’eau potable, assuré par Steg International Services et Sonede International. Elle a également évoqué la contribution tunisienne dans le secteur du bâtiment et des travaux publics au Rwanda.

Pour sa part, le Premier ministre rwandais a exprimé le souhait d’élargir cet échange d’expertises à d’autres secteurs stratégiques, avec une attention particulière portée au domaine de la santé.





S.H