La Fédération de la jeunesse maintient le boycott des activités estivales

Le bureau exécutif de la Fédération générale de la jeunesse et de l’enfance a réaffirmé, à l’issue d’une réunion tenue ce mardi 17 juin 2025 au siège de la fédération, son attachement aux revendications sociales propres au secteur. Il a renouvelé son soutien au processus de négociation engagé avec le ministère de la Femme, de l’Enfance, de la Famille et des Séniors, tout en dénonçant fermement l’attitude du ministère de la Jeunesse et des Sports, accusé d’ignorer les appels au dialogue.

Dans son communiqué, le bureau a salué l’accord conclu avec le ministère de l’Enfance le 9 mai 2025. Cet accord avait permis de formaliser un procès-verbal assorti d’un calendrier précis pour résoudre plusieurs dossiers en suspens. Parmi les engagements majeurs figurent la régularisation définitive des mutations de 2024, la réalisation des promotions professionnelles et le paiement rétroactif des effets financiers dus aux enseignants de la petite enfance.

En revanche, la Fédération a exprimé sa profonde déception face à l’absence de réponse du ministère de la Jeunesse et des Sports, malgré une liste claire de revendications sectorielles émise par l’instance administrative le 14 avril 2024. Elle déplore notamment l’absence de toute avancée concernant la situation des contractuels rémunérés au salaire minimum, qualifiée de souffrance chronique.

La Fédération met en garde contre toute détérioration du climat social, qu’elle impute au refus persistant du ministère d’ouvrir un cadre de négociation.

Par ailleurs, elle rappelle que l’encadrement des activités estivales ne revêt aucun caractère obligatoire. Les travailleurs du secteur, précise-t-elle, continuent de s’investir avec dévouement et abnégation malgré l’absence de textes réglementaires garantissant leurs droits financiers dans les délais impartis.

La Fédération affirme rester fidèle aux décisions de l’instance administrative sectorielle – considérée comme la troisième autorité décisionnelle selon l’article 57 du règlement intérieur de l’UGTT – laquelle a clairement appelé au boycott des activités estivales 2025, faute de réponse aux demandes de négociation.

En conclusion, la Fédération générale de la jeunesse et de l’enfance renouvelle son appel au ministère de la Jeunesse et des Sports pour la tenue urgente d’une réunion dans les plus brefs délais. Elle souligne son rôle de force de proposition et de construction, tout en réaffirmant sa détermination à défendre les droits et revendications légitimes de ses affiliés.

M.B.Z