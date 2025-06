L'élu Mohamed El Kou : le plan quinquennal doit s’adapter aux objectifs stratégiques

Imprimer

Le président de la commission des plans de développement et des grands projets relevant du Conseil national des régions et des districts, Mohamed El Kou, a estimé que le plan de développement 2026-2030 devait s’adapter aux évolutions en cours et aux objectifs stratégiques du pays.

Selon une depêche publiée mardi 17 juin 2025 par l’agence Tunis Afrique Presse (TAP), Mohamed El Kou a précisé, lors d’une journée d’étude consacrée aux orientations et aux défis liés à la relation entre le plan de développement et "la construction des fondements", que les axes stratégiques du plan de développement devaient porter sur :

la transition vers une économie fondée sur le savoir ;

l’amélioration de la productivité et de la compétitivité ;

le soutien aux petites et moyennes entreprises ;

l’impulsion du développement des régions de l’intérieur.

L’élu a affirmé que la Tunisie s’était fixée pour objectif d’instaurer un développement équitable et durable, de garantir la justice sociale et territoriale, de renforcer la participation des femmes et des jeunes, de poursuivre les réformes, de simplifier les procédures administratives et d’améliorer la transparence ainsi que la gouvernance.

Il a également évoqué la numérisation de l’administration, la promotion de la décentralisation, l’investissement dans les énergies renouvelables, ainsi que des mesures visant une gestion plus efficiente des ressources hydrauliques et le développement de l’économie circulaire.

Mohamed El Kou a souligné que la Tunisie faisait face à plusieurs défis, notamment la croissance économique, l’inflation, la réforme des secteurs de la santé et de l’éducation, l’endettement public, le chômage — en particulier chez les jeunes diplômés — et la souveraineté alimentaire.

« L’élaboration du nouveau plan de développement, axé notamment sur le renforcement de la compétitivité de l’économie aux niveaux régional et international, est désormais possible », a-t-il conclu, cité par la TAP.

S.G