Incendies à Béja : 120 hectares de céréales détruits, les moissonneuses pointées du doigt

Le président de l’Union régionale de l’agriculture de Béja, Chokri Dejbi, a indiqué, mardi 17 juin 2025, que les récents incendies survenus dans la région ont détruit 120 hectares de cultures céréalières sur un total de 155 hectares touchés. Il a toutefois assuré que la situation est désormais sous contrôle.

Intervenant sur les ondes de Jawhara FM, le responsable a attribué la majorité de ces sinistres, soit près de 70 %, au mauvais état des moissonneuses-batteuses. Le gouvernorat de Béja en compte 465, dont 60 % sont jugées en état moyen ou médiocre, a-t-il précisé.

Selon lui, le manque d’entretien de ces engins agricoles est l’un des principaux facteurs à l’origine des départs de feu. Pour prévenir de nouveaux incidents, une décision a été prise d’interdire l’accès aux champs aux moissonneuses qui ne sont pas équipées d’un extincteur.

Chokri Dejbi a également lancé un appel aux agriculteurs, les invitant à labourer leurs terres et à diviser les grandes parcelles en surfaces plus petites. Cette mesure permettrait, selon lui, de limiter la propagation rapide des flammes et de mieux maîtriser les incendies en cas d’alerte.

M.B.Z